الدوري الفرنسي يعاقب لاعب موناكو بسبب رفضه دعم المثلية

الجمعة، 31 مايو 2024 - 14:09

كتب : FilGoal

محمد كامارا - موناكو

عاقبت رابطة الدوري الفرنسي محمد كامارا لاعب خط وسط موناكو بالإيقاف لأربع مباريات بعد رفضه الاشتراك في حملة دعم المثلية الجنسية.

محمد كامارا

النادي : موناكو

موناكو

وأصدر الدوري الفرنسي قراره اليوم الجمعة بإيقاف اللاعب المالي أربع مباريات.

جاء ذلك بعدما رفض كامارا التواجد في صورة فريقه الجماعية قبل مواجهة نانت لوجود شعار المثلية.

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كما أنه طمس شعار الحملة الذي كان متواجدا على قميصه.

وكان وزير الرياضة الفرنسي أميلي أوديا طالب بتوقيع أقسي عقوبة على كامارا بعد تصرفاته.

لكن الاتحاد المالي لكرة القدم أصدر بيانا ودعم لاعبه مؤكدا أنه في نهاية المطاف مواطن مثل أي شخص وله حقوقه التي يجب أن تتم حمايتها تحت كل الظروف.

يذكر أن مصطفى محمد مهاجم نانت ومنتخب مصر رفض كذلك المشاركة في الحملة للموسم الثاني على التوالي ولم يشترك في المباراة المذكورة.

محمد كامارا موناكو
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