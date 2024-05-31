غرامة 5 آلاف يورو.. تحذير لجمهور يورو 24 بسبب قمصان المنتخبات

الجمعة، 31 مايو 2024 - 13:48

كتب : FilGoal

جماهير إنجلترا قبل مواجهة الدنمارك - يورو 2020

يواجه الجمهور الذي ينوي حضور مسابقة يورو 2024 أزمة بسبب قميص أي منتخب قد يرتديه خلال المسابقة.

وقال المحلل الرياضي أليكس هيمينج لموقع "سبورتس بايبل" إن ارتداء القمصان غير الأصلية قد يعرض صاحبه لغرامة تصل إلى 5 آلاف يورو.

ويزعم أن هناك عمليات تفتيش عشوائية تتواجد في أماكن النقل الرئيسية والأحداث الكبيرة في ألمانيا وهو ما تم وصفه بالأمر الشائع.

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يأتي ذلك بسبب أن ارتداء تلك القمصان المقلدة تنتهك حقوق العلامة التجارية.

وقال نائب الرئيس التنفيذي لوكالة " rEvolution" الإنجليزية، ميريك هايدون: "أتفهم تماما الحاجة لحماية الشركاء الرسميين وأصحاب الحقوق لكنني أتعاطف مع المشجعين".

وواصل "في الوقت الحاضر تصدر الأندية والمنتخبات العديد من القمصان كل عام والأسعار ارتفعت مؤخرا لذا يختار المشجعون الكثير من القمصان منخفضة الثمن والمقلدة، لكن مكافحة القمصان المقلدة ليست ظاهرة جديدة".

يذكر أن ألمانيا تمنع تناول الخمور في بعض الأماكن العامة في أماكن مثل هامبورج وميونيخ مما قد ينتج عنه غرامة قيمتها 50 يورو.

وتنطلق يورو 2024 في ألمانيا في 14 يونيو المقبل وتستمر حتى 13 يوليو.

يورو 2024 قمصان اليورو
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