بلماضي يكشف حقيقة مفاوضات منتخب تونس

كشف الجزائري جمال بلماضي حقيقة الأنباء المتعلقة باقترابه من تدريب منتخب تونس.

وأعلن الاتحاد الجزائري رحيل جمال بلماضي عن تدريبه عقب الخروج من كأس إفريقيا وتولى فلاديمير بيتكوفيتش المهمة بدلا منه.

وقال بلماضي في تصريحات نقلها موقع "لو 360 " المغربي: "لم أتلقى أي اتصال يذكر من جانب الاتحاد التونسي لكرة القدم".

وأضاف "لدي بعض العروض من الدوري القطري وكذلك السعودي. أدرس الأمر وسأتخذ القرار المناسب للفترة المقبلة".

ويبحث المنتخب التونسي عن مدرب أجنبي لقيادة نسور قرطاج خلفا لجلال القادري الذي رحل أيضا عقب الخروج من دور المجموعات لكأس إفريقيا.

وارتبط المنتخب التونسي خلال الفترة الماضية بالتعاقد مع البلجيكي هوجو بروس مدرب جنوب إفريقيا وكذلك بلماضي مدرب الجزائر السابق.

وأقيل بلماضي بعدما ودع المنتخب الجزائري كأس أمم إفريقيا 2023 من دور المجموعات للمرة الثانية على التوالي بعد نسخة 2021.