بلماضي يكشف حقيقة مفاوضات منتخب تونس

الجمعة، 31 مايو 2024 - 12:29

كتب : FilGoal

جمال بلماضي الجزائر أمم إفريقيا

كشف الجزائري جمال بلماضي حقيقة الأنباء المتعلقة باقترابه من تدريب منتخب تونس.

وأعلن الاتحاد الجزائري رحيل جمال بلماضي عن تدريبه عقب الخروج من كأس إفريقيا وتولى فلاديمير بيتكوفيتش المهمة بدلا منه.

وقال بلماضي في تصريحات نقلها موقع "لو 360 " المغربي: "لم أتلقى أي اتصال يذكر من جانب الاتحاد التونسي لكرة القدم".

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وأضاف "لدي بعض العروض من الدوري القطري وكذلك السعودي. أدرس الأمر وسأتخذ القرار المناسب للفترة المقبلة".

ويبحث المنتخب التونسي عن مدرب أجنبي لقيادة نسور قرطاج خلفا لجلال القادري الذي رحل أيضا عقب الخروج من دور المجموعات لكأس إفريقيا.

وارتبط المنتخب التونسي خلال الفترة الماضية بالتعاقد مع البلجيكي هوجو بروس مدرب جنوب إفريقيا وكذلك بلماضي مدرب الجزائر السابق.

وأقيل بلماضي بعدما ودع المنتخب الجزائري كأس أمم إفريقيا 2023 من دور المجموعات للمرة الثانية على التوالي بعد نسخة 2021.

وتولى بلماضي تدريب الجزائر بداية من أغسطس 2018 وقاد محاربي الصحراء للفوز بكأس أمم إفريقيا 2019 للمرة الثانية في تاريخ بلاده

وفشل بلماضي في قيادة الجزائر للتأهل لكأس العالم 2022 بعد الهزيمة ضد الكاميرون في المرحلة النهائية من التصفيات الإفريقية.

وإجمالا قاد بلماضي منتخب الجزائر في 67 مباراة فاز في 43 لقاء وتعادل في 17 مرة وهُزم سبع مرات.

وسجل منتخب الجزائر مع بلماضي 142 هدفا واستقبل 53 آخرين.

منتخب تونس منتخب الجزائر جمال بلماضي
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