وداع وبكاء.. إندريك يخوض مباراته الأخيرة مع بالميراس قبل الانتقال إلى ريال مدريد

الجمعة، 31 مايو 2024 - 12:10

كتب : FilGoal

إندريك - بالميراس

خاض إندريك مباراته الأخيرة مع بالميراس البرازيلي صباح اليوم الجمعة قبل إتمام انتقال إلى ريال مدريد.

إندريك دا سوزا

النادي : بالميراس

بالميراس

وتعادل بالميراس سلبيا بدون أهداف مع منافسه سان لورينزو الأرجنتيني في الجولة السادسة من كوبا ليبرتادوريس.

وشارك إندريك في المباراة لـ70 دقيقة قبل استبداله.

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وقام جمهور بالميراس برفع دخلة للاعب البرازيلي رُسم عليها صورته قبل اللقاء.

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وانهمر اللاعب في البكاء فور نهاية مسيرته مع ناديه الذي نشأ فيه وقدمه للعالم.

ومن المقرر أن يتمم إندريك انتقاله إلى ريال مدريد بعد الاتفاق على انضمامه لصفوف النادي الملكي قبل عدة أشهر.

وخاض اللاعب صاحب الـ17 عاما مع بالميراس 82 مباراة سجل خلالهم 21 هدفا وصنع أربعة آخرين.

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ويستطيع إندريك اللعب كمهاجم وصانع ألعاب وجناح أيمن.

من ناحية أخرى يستعد ريال مدريد حاليا لخوض نهائي دوري أبطال أوروبا غدا السبت في ملعب ويمبلي أمام بروسيا دورتموند الألماني.

إندريك بالميراس ريال مدريد
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