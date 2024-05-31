أحمد حمدي يكشف سبب اختياره رقم 5 ورفض الانتقال إلى بيراميدز

كشف أحمد حمدي لاعب الزمالك سبب اختياره ارتداء القميص رقم 5 بعد عودته من الاحتراف في صفوف مونتريال الكندي.

أحمد حمدي النادي : الزمالك الزمالك

كما كشف حمدي عن تقدم بيراميدز بعرض لضمه قبل عدة سنوات لكنه رفضه.

وكل ما يلي على لسان أحمد حمدي في حواره عبر قناة "أون تايم سبورتس 2".

السوبر الإفريقي

في مباراة الذهاب في نهائي الكونفدرالية ضد نهضة بركان لم نبدأ بأفضل شكل ممكن وقدمنا لهم الهدايا وجعلناهم يدخلوا أجواء المباراة سريعا.

استقبال هدفين في نهائي قاري يمكن أن يتسبب في استسلام أي فريق لكن شخصية كل اللاعبين في الفريق ساعدتنا على تخطي تلك اللحظات.

توقيت هدف سيف الجزيري كان هاما وبعده أصبحنا أفضل.

اختيار رقم 5 بسبب زين الدين زيدان

قلت لنفسي أنا سأنضم للزمالك النادي الملكي وأحب زين الدين زيدان منذ الصغر لذا اخترت الرقم ذاته، أشجع برشلونة لكنني أحب زيدان للغاية، وهو سجل في نهائي دوري أبطال أوروبا وأنا في نهائي الكونفدرالية لكنه سجل بقدمه اليسرى. (ضاحكا)

عبد الله السعيد

لعبت مع عبد الله السعيد وناصر ماهر في الأهلي وشعرت أننا سنكون إضافة للزمالك.

عبد الله السعيد لا خلاف عليه فنيا، وهو ذكي وعقليته قوية جدا ويركز دائما في الملعب ويريد مواكبة الكرة الحديثة، ويحافظ على نفسه وهو لاعب هائل منذ أن كان في الأهلي ثم بيراميدز والآن في الزمالك.

عندما كنت في الأهلي رفضت الدخول في صفقة تبادلية للانتقال لصفوف بيراميدز حينها، وقتها كنت أود الاحتراف.

أفضل اللعب في مركزي 8 و10 وأود دائما أن ألعب مع الفريق الذي يحب الاستحواذ على الكرة.

بدون انتماءات أحب أسلوب لعب حازم إمام وشيكابالا وحسام غالي وأبو تريكة وبركات لأنهم نجوم يعلوا شعبية اللعبة وتعلمت منهم الكثير، وشيكابالا موهبة تأتي في العمر مرة.

خليفة حسام غالي؟ في بداياتي تم تشبيهي به بسبب أسلوب اللعب والشعر، وهو لاعب عظيم وممتع في الملعب واستفدت منه كلاعب الكثير وكذلك عندما كان مديرا للكرة في الجونة، وكان يتحدث معي يوميا وأدركت ما قاله لي لاحقا، كان يراني لاعبا جيدا وكان ينصحني داخل وخارج الملعب وأتمنى له التوفيق في حياته.

محمد صلاح

كنت أتمنى التواجد مع المنتخب لولا الإصابة، ولم أتواصل مع محمد صلاح وانضممت في معسكر منتخب مصر معه رفقة إيهاب جلال.

هو أعظم لاعب في تاريخ مصر، ولم أتواصل معه جيدا لأنني غير مقرب له، وهو شخصية رائعة.