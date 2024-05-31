جيرارد: هندرسون خيب آمالي وقراره جعلني أشعر بالإحباط

الجمعة، 31 مايو 2024 - 11:00

كتب : FilGoal

جيرارد - هندرسون

كشف ستيفن جيرارد مدرب الاتفاق السعودي عن شعوره بالإحباط عقب قرار جوردان هندرسون بالرحيل عن صفوف الفريق.

واتخذ هندرسون قرارا مفاجئا بالرحيل عن الاتفاق السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية بعد 6 أشهر فقط من انضمامه للفريق قادما من ليفربول.

وقال جيرارد عبر صحيفة "تليجراف" الإنجليزية: " حزين على هذا القرار لقد رحل بعد 6 أشهر فقط، لقد خيب آمالي كثيرا".

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وأضاف المدرب الإنجليزي: "احترمت قراره لأني أحبه وليس لدي أي شيء تجاهه سوى الاحترام الكبير".

وأتم " لقد أحبطت بالفعل من قراره، خسارته ليست بالأمر المثالي لأي مدرب لأنه بكل بساطة كان القائد".

وقام هندرسون بفسخ عقده بالتراضي مع الاتفاق وقدم تضحية مالية هائلة من أجل الانتقال لصفوف أياكس أمستردام، معللا رحيله بعدم الانسجام مع الأجواء بالدوري السعودي.

وشارك هندرسون في 17 مباراة مع الاتفاق في الدوري السعودي وصنع أربعة أهداف.

ووقع هندرسون على عقد يمتد مع أياكس حتى يونيو 2026. ويرتدي القميص رقم 6 مع العملاق الهولندي.

جيرارد الاتفاق
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