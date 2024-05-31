مواعيد مباريات اليوم الجمعة 31-5-2024.. الهلال والنصر ومباراتين في كأس مصر

يشهد اليوم قمة نارية في نهائي كأس الملك في السعودية حيث يواجه الهلال منافسه النصر.

وستنطلق المباراة في التاسعة مساء وتذاع عبر قناة "إس إس سي سبورت 1".

ويطمح الهلال للفوز بالكأس بعد التتويج بالدوري بدون هزيمة ليكمل الثنائية التاريخية.

فيما يرغب النصر في الفوز بأول بطولاته الرسمية منذ انضمام كريستيانو رونالدو له.

وفي كأس مصر فسنكون على موعد مع مباراتين في دور الـ32 من كأس مصر.

وسيلتقي البك الأهلي مع بتروجت في الخامسة مساء عبر قناة "أون تايم سبورتس 1".

فيما يلتقي بلدية المحلة مع الجونة في الوقت ذاته لكن عبر قناة "أون تايم سبورتس 2".

وكان تأهل إلى دور الـ16 كل من سيراميكا كليوباترا وسموحة وزد والترسانة وطلائع الجيش والمصري والإسماعيلي.

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