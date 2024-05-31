دي مارزيو: مورينيو يتوصل لاتفاق لتدريب فنربخشة

الجمعة، 31 مايو 2024 - 10:44

كتب : FilGoal

جوزيه مورينيو - روما

اقترب جوزيه مورينيو المدير الفني البرتغالي من تدريب فنربخشة التركي في مفاجأة كبرى.

وحسبما ذكر الصحفي الموثوق في الانتقالات في شبكة "سكاي سبورت" إيطاليا اليوم الجمعة فإن مورينيو توصل لاتفاق مع فنربخشة لتدريب الفريق بعقد لمدة عامين.

وأوضح التقرير أن الإعلان الرسمي عن التعاقد مع مورينيو سيكون في وقت لاحق من اليوم الجمعة.

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وكان فنربخشة خسر سابق الدوري التركي لصالح غريمه التقليدي جالاتا سراي بعدما حصل الأول على 99 نقطة فيما توج الثاني باللقب بـ102 نقطة.

وكانت آخر محطات مورينيو التدريبية هي روما الإيطالي.

المدرب الملقب بالاستثنائي صاحب الـ61 عاما استمر في تدريب روما من يوليو عام 2021 حتى يناير من العام الجاري.

وقاد مورينيو روما للفوز بلقب دوري المؤتمر الأوروبي الموسم قبل الماضي.

وقاد مورينيو نادي روما في 138 مباراة سجل فاز في 68 لقاء وتعادل في 30 وخسر في 40 مواجهة.

وسجل روما معه 215 مباراة واستقبل 147 هدفا.

روما مورينيو فنربخشة
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