مران منتخب مصر - مشاركة 24 لاعبا وفتوح يواصل التأهيل

واصل منتخب مصر مرانه لليوم الثاني على التوالي تحت قيادة حسام حسن استعدادا لمواجهتي تصفيات كأس العالم 2026.

ويستعد منتخب مصر لمواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو في تصفيات كأس العالم.

وشهد المران مشاركة 24 لاعبا وفتوح يواصل التدريبات التأهيلية في اليوم الثاني.

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وحضر مران منتخب مصر أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وجمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة وعامر حسين وحلمي مشهور وإيهاب الكومي أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة.

وكشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" موعد انطلاق مباراة مصر ضد غينيا بيساو في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وستنطلق المباراة في السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

يذكر أن منتخب مصر سيواجه بوركينا فاسو في استاد القاهرة في السادس من شهر يونيو المقبل في الجولة الثالثة في العاشرة مساء.

ويلعب منتخب مصر في المجموعة الأولى بجوار كل من بوركينا فاسو وسيراليون وجيبوتي وغينيا بيساو وإثيوبيا.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة بست نقاط عقب فوزه على جيبوتي وسيراليون.

فيما يحتل منتخب بوركينا فاسو المركز الثاني بأربع نقاط.