مران منتخب مصر - مشاركة 24 لاعبا وفتوح يواصل التأهيل
الجمعة، 31 مايو 2024 - 01:34
كتب : FilGoal
واصل منتخب مصر مرانه لليوم الثاني على التوالي تحت قيادة حسام حسن استعدادا لمواجهتي تصفيات كأس العالم 2026.
ويستعد منتخب مصر لمواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو في تصفيات كأس العالم.
وشهد المران مشاركة 24 لاعبا وفتوح يواصل التدريبات التأهيلية في اليوم الثاني.
وحضر مران منتخب مصر أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وجمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة وعامر حسين وحلمي مشهور وإيهاب الكومي أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة.
وكشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" موعد انطلاق مباراة مصر ضد غينيا بيساو في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.
وستنطلق المباراة في السابعة مساء بتوقيت القاهرة.
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