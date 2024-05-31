شحاتة: هذا سر الغمزة أمام الأهلي.. وكنت أراسل عبد الله السعيد ولكنه لا يرد

روى محمد شحاتة لاعب الزمالك بدايته مع الفريق وخطواته الأولى مع الأبيض، كما كشف سر اللقطة المثيرة للجدل في مباراة القمة أمام الأهلي.

محمد شحاتة النادي : الزمالك الزمالك

وقال شحاتة في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "قبل انتقالي إلى الزمالك كان أحمد سيد زيزو على تواصل دائم معي ويسألني عن مستجدات الانتقال، وكنت أخبره حين كانت الأمور بحاجة للضغط والإقناع مع إدارة طلائع الجيش".

وأضاف "شيكابالا أسطورة الزمالك هو من استقبلنا جميعا، وهو من أنقى الشخصيات التي تعاملت معها، ونصحني بالتركيز في الملعب فقط وعدم الاستماع لما يجري على مواقع التواصل الاجتماعي".

وأكمل "عند مشاركتي الأولى أمام الإسماعيلي طلب مني المدرب جوزيه جوميز أن أكرر ما أفعله في التدريبات فقط لا أكثر. ولم أكُن قلقا فهي مباراة مثل أي مباراة أخرى. خالد سطوحي كان يقول لي دائما: العب أي مباراة وكأنها الأخيرة لك".

وتابع "أول مباراة مع الزمالك أمام جماهير كاملة العدد شعرت بالقشعريرة وكنت أتمنى الفوز أكثر لأن هذه الجماهير لا يجب أن تعود حزينة، ولذلك سعيد بتحقيق البطولة".

وعن "الغمزة" في مباراة في مباراة الزمالك والأهلي بعد مراوغته لأحمد نبيل كوكا وسقوطه إثر تدخل من الأخير قال: "نبيل عماد في هذه اللقطة كان يشجعني فكان هذا الرد عفويا تجاهه. لم أكن أقصد أي شيء يخص كوكا فهو بمثابة أخي".

وأوضح "لم تكُن هناك أي رهبة لمباراة الزمالك والأهلي، بالعكس أفضل المباريات هي مباريات الدربي واللاعب دائما ينتظر مثل هذه المباريات".

وعاد شحاتة للبداية مرة أخرى قائلا: "حين كنت في سكن لاعبي طلائع الجيش كانت هناك أوقات لا يمكنني أن أقول لوالدي إني بحاجة لأموال، فكنت أذهب إلى المكان المخصص لأكل العساكر وآكل هناك".

وتابع باكيا "والدي بكى حين علم بتوقيعي لنادي الزمالك، وكذلك والدتي أيضا".

وأكمل "أتمنى الانضمام لمنتخب مصر الأول، ومن لاعبي الزمالك كنت أتمنى انضمام عمر جابر وعبد الله السعيد ونبيل عماد للمنتخب".

وكشف "كنت أرسل رسائل لعبد الله السعيد عبر فيسبوك وإنستجرام على أمل أن يتواصل معي وأخبره إني أريد اللعب معه ولم يكُن يرد، ولم أخبره بذلك حين التقينا في الزمالك".

وعن أكثر لاعب يحبه في الأهلي قال: "كلهم لاعبين كبار، ولكن تربطني علاقات ودية بكوكا وحمزة علاء وكريم الدبيس، وكنت على تواصل مع كريم فؤاد أيضا قبل انتقاله إلى الأهلي. قبل مباراة الأهلي تحدثت مع كوكا فقط لأننا مقربان من بعضنا البعض".