أحمد حمدي يكشف سر احتفال دعم فلسطين في نهائي الكونفدرالية

الجمعة، 31 مايو 2024 - 01:26

كتب : FilGoal

هدف واحتفال أحمد حمدي بهدف الزمالك ضد نهضة بركان - نهائي الكونفدرالية

كشف أحمد حمدي لاعب الزمالك سبب احتفاله بدعم فلسطين بعد هدفه في نهائي الكونفدرالية ضد نهضة بركان.

أحمد حمدي

النادي : الزمالك

الزمالك

وسجل حمدي هدف تتويج الأبيض بلقب الكونفدرالية لكنه أصيب بقطع في الرباط الصليبي خلال اللقاء لينتهي موسمه مع الزمالك.

وقال حمدي عبر قناة أون تايم سبورتس: "تصادف أن يتشابه هدفي في نهائي الكونفدرالية مع دخلة كابتن ماجد التي حضرّها الجمهور قبل بداية اللقاء".

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وتابع "كان لدي إحساس أنني سأسجل هدفا في نهائي الكونفدرالية وشعرت بذلك بعدما سجلت هدفا ضد البنك الأهلي وألغي وتم إلغاء ركلة جزاء لي بعد العودة لتقنية الفيديو، وعندما عدت لمنزلي أخبرني شقيقي أن الله سيعوضني في النهائي".

وأضاف "سأسافر الأسبوع الجاري لألمانيا لإجراء جراحة قطع الرباط الصليبي وأسألكم الدعاء وبالعزيمة سأعود أقوى".

وأكمل "سمعت صوتا لأول مرة أسمعه في حياتي حين سقوطي وكنت أعلم حينها أنها إصابة قوية".

وواصل "الاحتفال بهدفي في نهائي الكونفدرالية؟ القضية ليس قضية فلسطين فقط بل العالم كله، عندما كنت في كندا شاركت في مظاهرات تضامنا معهم".

وأوضح "سمعت قبل المباراة أنه لن تتواجد صور أو رسائل دعم في المدرجات فقررت أن أوجه رسالة دعم إذا سجلت هو ما حدث".

وأشاد بجماهير الزمالك قائلا: "جمهور الزمالك وفي وحماسي جدا وسافروا معنا في غانا والمغرب وهم الدرع الأول للفريق، وهو ما يصل للاعبين، ونحن نلعب من أجلهم، وتسببوا لنا في دفعة قوية باستاد القاهرة في نهائي الكونفدرالية".

وعن لقاء الذهاب في الكونفدرالية قال: "قدمنا هدايا للاعبي نهضة بركان في بداية اللقاء وتأخرنا بنتيجة 2-0، ربما ظن البعض أننا استسلمنا، ويُحسب للجهاز الفني واللاعبين عودتنا في المباراة، وبين الشوطين تحدثنا وخلال الشوط الثاني كنا الأكثر استحواذا والأكثر قوة والتفاصيل الصغيرة هي من ترجح كفتك".

وأتم "جوزيه جوميز مسيرته كبيرة في الكرة وهو بطبعه هادئ، ويعمل معنا فرديا وجماعيا بشكل جيد، وهو إضافة للنادي، جاء في ظروف صعبة وحقق لقبا وسنحارب معه من أجل لقب الدوري".

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