شيكابالا: حمدي مولود في الزمالك.. ولابد من حل أزمة الشيبي والشحات بطريقة مُرضية

أشاد محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الزمالك بزميله أحمد حمدي، وطالب بحل أزمة محمد الشيبي وحسين الشحات في أقرب فرصة.

شيكابالا النادي : الزمالك الزمالك

وقال شيكابالا لاعب الزمالك عبر أون تايم سبورتس 2: "أحمد حمدي مخلص لعمله بطريقة رائعة، والله كافأه بهدفه في نهائي الكونفدرالية ويستاهل أن يسجل هدف التتويج".

وأكمل "تشعر أنه مولود في الزمالك ودخل بسرعة وسط المجموعة والكل يحبه ويريد مساعدته، وإصابته اختبار من الله وسيعود أفضل من الأول".

وواصل "أحمد حمدي يذكرني بأسلوب لعب حسام غالي".

وعن انضمام الثلاثي حمدي وعبد الله السعيد وناصر ماهر للفريق أجاب قائلا: "الكرة شكلها حلوة في رجلهم وتأثرنا بغياب عبد الله وناصر في الكونفدرالية، لأننا كنا نلعب بطريقة في الدوري وتختلف في إفريقيا".

وعن موعد عودته قال: "أجريت أشعة أمس وبعد أسبوعين سأعود للملاعب من جديد".

وشدد "لماذا لا نكافح من أجل حصد لقب الدوري؟ وبالاجتهاد سنصل لما نريده".

وأردف عن أزمة الشحات والشيبي: "لاعبو كرة القدم أخوات سواء مصري أو غير مصري، يا ريت حل الأمر بطريقة مُرضية للجميع، أتمنى أن تُعقد جلسة لحل الأزمة بعد نهاية التوقف الدولي وعودة الشيبي إلى مصر، لأننا نلعب كرة القدم لإسعاد الجماهير".

وأكمل "أي شخص يستطيع المساعدة لحل الأزمة عليه أن يتحرك لأن ذلك في صالح الكرة المصرية، ولا بد أن يتدخل الجمهور عندما يجد اللاعب مخطئ من أجل ألا يُكرر أخطاءه مرة أخرى، وعلاقات اللاعبين سويا جيدة سواء أهلي أو زمالك".

وأتم "كنت أتمنى تواجد حمدي وعمر جابر ونبيل عماد في قائمة منتخب مصر، ونأمل الفوز بالمباراتين وعودة منتخب مصر لبث الرعب في قارة إفريقيا".