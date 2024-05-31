خبر في الجول – 3 خطوات من بيراميدز بعد قرار اتحاد الكرة بإيقاف الشيبي

الجمعة، 31 مايو 2024 - 00:54

كتب : أحمد الخولي

بيراميدز - بيان رسمي

قرر نادي بيراميدز التقدم بشكوى للاتحاد الدولي والمحكمة الرياضية الدولية ضد اتحاد الكرة المصري بسبب إصدار عقوبة إيقاف محمد الشيبي لاعب الفريق في أزمة حسين الشحات.

محمد الشيبي

النادي : بيراميدز

بيراميدز

وأصدر اتحاد الكرة بيانا أعلن فيه إيقاف الدولي المغربي 6 مباريات وتغريمه 100 ألف جنيه بعد لجوئه للقضاء المدني ضد حسين الشحات لاعب الأهلي في مسألة تخص كرة القدم.

ويستند بيراميدز في شكواه على خطاب اتحاد الكرة في الثالث من يناير الماضي "بإحالة اللاعب للجنة الانضباط لاتخاذ ما تراه مناسبا".

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وحسبما علم FilGoal.com فإنه لا يحق لاتحاد الكرة إصدار عقوبات انضباطية بنص اللوائح والقوانين في ظل وجود لجان عقوبات واستئناف وانضباط، ولا توجد لائحة أو قانون لإصدار العقوبة بشكل قانوني من اتحاد الكرة.

وحصل FilGoal.com على صورة من الخطاب:

وحسبما علم FilGoal.com قرر بيراميدز:

  • مطالبة اتحاد الكرة بالحصول على حكم الانضباط الخاص بالواقعة محل النزاع خلال موعد أقصاه 72 ساعة طبقا لما جاء في الخطاب الصادر يوم 3 يناير الماضي من اتحاد الكرة للنادي.
  • الاستنئاف على العقوبة كإجراء شكلي لأن اتحاد الكرة عاقب اللاعب بالإيقاف في 6 مباريات، في حين لجنة الاستئناف لا تنظر في الطلبات إذا كان الإيقاف أقل من 8 مباريات.
  • تقديم شكوى ضد اتحاد الكرة لدى الاتحاد الدولي وفقا للوائح لأنه منع العدالة، وبعد أسبوع سيتم رفع دعوى أخرى ضد اتحاد الكرة في المحكمة الرياضية الدولية.

وقضت محكمة جنح مدينة نصر اليوم الخميس بمعاقبة حسين الشحات لاعب الأهلي في اتهامه بالتعدي على محمد الشيبي لاعب بيراميدز بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ وفقا لصحيفة المصري اليوم.

ويأتي ذلك في البلاغ المقدم من محمد الشيبي لاعب بيراميدز بشأن واقعة يوم 23 يوليو الماضي باستاد الدفاع الجوي في القاهرة أثناء إقامة مواجهة بيراميدز ضد الأهلي في بطولة الدوري، واعتدى حسين الشحات على لاعب بيراميدز وتعدى عليه لفظيا وفقا لما ورد في التحقيقات.

واتهم الشيبي في بلاغه حسين الشحات بالبلطجة والضرب والسب والقذف والإهانة والترويع فضلا عن التهديد بالإيذاء الجسدي، وكل ذلك ترتب عليه إيذاء نفسي وجسدي عقب نشر فيديوهات بشأن واقعة الصفع على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وجاء الحُكم كالآتي: "قضت محكمة جنح مدينة نصر بمعاقبة حسين الشحات بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ وغرامة 100 ألف جنيه مع حرمانه من الاشتراك في عضوية أي ناد لمدة 5 سنوات".

ماذا حدث؟

خسر الأهلي أمام بيراميدز بثلاثية دون رد في لقاء الدور الثاني من دوري الموسم الماضي 2022-2023.

وعقب المباراة نشبت مشادة بين حسين الشحات لاعب الأهلي ومحمد الشيبي لاعب بيراميدز.

بعدها حرص حسين الشحات على مصالحة محمد الشيبي والاعتذار له في الملعب.

لكن بيراميدز قرر تصعيد الأمر والتقدم بشكوى رسمية ضد حسين الشحات أمام لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم.

وقرر الأهلي أيضا توقيع غرامة مالية كبيرة على حسين الشحات بسبب ما بدر منه تجاه الشيبي.

وأعلنت رابطة الأندية إيقاف حسين الشحات لمدة مباراتين لما بدر منه عقب المباراة وتغريمه 20 ألف جنيه.

كما أعلنت الرابطة تحويل شكوى بيراميدز ضد الشحات إلى لجنة الانضباط.

وذكر المغربي خلال جلسة التحقيق أمام لجنة الانضباط إنه انتظر الحصول على حقه من جانب اتحاد الكرة ولجنة المسابقات، ولكن القرار لم ينصفه كما حدث في واقعة الإمارات أيضا، وبالتالي لجأ للطريقة القانونية المتاحة أمامه كمواطن مغربي يثق في القانون المصري.

وطلب الأهلي مطلع الشهر الجاري ردا نهائيا وعاجلا من اتحاد الكرة المصري قبل التصعيد أمام الجهات الدولية بسبب لجوء محمد الشيبي لاعب بيراميدز للمحاكم المدنية.

بيراميدز محمد الشيبي اتحاد الكرة
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