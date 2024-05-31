شحاتة: كنت أسافر في مكان الحقائب.. وحزنت حين سجلت أمام الزمالك

روى محمد شحاتة لاعب وسط الزمالك قصة بدايته مع كرة القدم، والصعوبات التي تعرض لها وصولا إلى الانتقال للنادي الأبيض في النهاية.

وقال شحاتة في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "بدأت في دوري المدارس وحصدنا المركز الأول على مستوى المحافظة، ثم ذهبت لاختبارات طلائع الجيش وانضممت إليه في 2012".

وأضاف "في طفولتي كنت أسافر من المنيا في مكان الحقائب على القطار، لم تكُن الأمور المادية جيدة بذلك الوقت".

وأوضح "رفضت عرضا في أحد الدوريات العربية لأني أريد اللعب مع الزمالك. قميص الأبيض شرف لأي لاعب في مصر والنادي هو أولويتي".

وتابع "المفاوضات بدأت حين كنت مع المنتخب الأولمبي، وأحمد سليمان (عضو مجلس الإدارة) كان معي منذ البداية، وأشكر حسين لبيب (رئيس النادي) على تمسكه بضمي".

وأكمل "في مكالمتنا الأولى هنأني لبيب على الانتقال إلى الزمالك وشجعني كثيرا. دائما ما يدعمنا باستمرار في كل المباريات".

وواصل شحاتة "تقديمي كلاعب في نادي الزمالك وحملي للقميص هي أسعد لحظة في حياتي".

وأردف "مباراة ذهاب نهائي الكونفدرالية أمام نهضة بركان كانت الأفضل لي على مستوى رد الفعل من الجماهير".

واختتم "أول مباراة لعبتها مع طلائع الجيش كانت أمام الزمالك وسجلت هدفا وكنت حزينا بسبب ذلك، ولكني كنت لاعب طلائع الجيش ويجب أن ألعب إرضاء لله ولنفسي".