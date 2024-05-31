معار من الأهلي لعام إضافي.. أراو السويسري يعلن استمرار عمرو خالد "بيبو"

أعلن نادي أراو السويسري عن تمديد استعارة عمرو خالد لاعب الأهلي لموسم إضافي.

اللاعب البالغ من العمر 18 عاما هو نجل خالد بيبو لاعب الأهلي السابق ومدير الكرة الحالي.

وكان نادي أراو السويسري قد ضد اللاعب على سبيل الإعارة في فبراير الماضي مع أحقية الشراء.

وخاض عمرو خالد 3 مباريات مع الفريق.

وقال إلساد زفيروتيتش المدير الرياضي للنادي: "عمرو موهبة مثيرة للاهتمام ونريد منحه الوقت الذي يحتاجه للتطور".

وأضاف "لقد استقر بشكل جيد في بيئة جديدة خلال الأشهر الأولى وأظهر إمكانياته بالعمل اليومي في التدريبات".

وواصل "الآن نتمنى أن يتمكن من إظهار هذه الجودة أكثر في المباريات خلال الموسم الجديد".

وأكد أراو أن الإعارة تمتد لعام إضافي حتى يونيو 2025 مع خيار الشراء في نهاية الموسم.