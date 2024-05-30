كرة يد - بيشكتاش التركي يضم خالد وليد

الخميس، 30 مايو 2024 - 23:44

كتب : FilGoal

خالد وليد

أعلن نادي بيشكتاش التركي ضم خالد وليد لاعب من الزمالك لمدة موسم واحد هو 2024-25.

وكتب النادي عبر موقعه "نرحب بخالد وليد ونعتقد أنه سيقدم خدمات مهمة لنادينا ولعائلة بيشكتاش ونتمنى له نجاحا كبيرا بقميصنا المجيد".

وسيتدرب خالد تحت قيادة أوليفر روي في بيشكتاش وهو المدرب الذي سبق أن درّبه مع الزمالك من قبل.

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خالد من مواليد 1998 وطوله 195 سم حصد 7 ألقاب بقميص الزمالك.

وساهم في وصول منتخب مصر بأولمبياد طوكيو 2020 للمربع الذهبي واحتلال المركز الرابع.

وتوج بيشكتاش بلقب الدوري التركي لموسم 2023-24، وهو الأكثر تتويجا باللقب برصيد 17 لقبا.

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