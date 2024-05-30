كرة يد - بيشكتاش التركي يضم خالد وليد

أعلن نادي بيشكتاش التركي ضم خالد وليد لاعب من الزمالك لمدة موسم واحد هو 2024-25.

وكتب النادي عبر موقعه "نرحب بخالد وليد ونعتقد أنه سيقدم خدمات مهمة لنادينا ولعائلة بيشكتاش ونتمنى له نجاحا كبيرا بقميصنا المجيد".

وسيتدرب خالد تحت قيادة أوليفر روي في بيشكتاش وهو المدرب الذي سبق أن درّبه مع الزمالك من قبل.

Khaled Walid Beşiktaş Safi Çimento’da Beşiktaş Safi Çimento Hentbol Takımımız, 2024-2025 sezonu transfer çalışmaları kapsamında Mısırlı pivot Khaled Walid ile sözleşme imzaladı. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Khaled Walid’e Beşiktaş ailesine hoş geldin… pic.twitter.com/FeCQkhOOiI — Beşiktaş Safi Çimento (@BJKHentbol) May 30, 2024

خالد من مواليد 1998 وطوله 195 سم حصد 7 ألقاب بقميص الزمالك.

وساهم في وصول منتخب مصر بأولمبياد طوكيو 2020 للمربع الذهبي واحتلال المركز الرابع.

وتوج بيشكتاش بلقب الدوري التركي لموسم 2023-24، وهو الأكثر تتويجا باللقب برصيد 17 لقبا.