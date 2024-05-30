كأس مصر - الإسماعيلي يتفادى المفاجأت ويتأهل لدور الـ 16 بفوز صعب على القناة

تفادى الإسماعيلي مفاجأت دور الـ 32 من كأس مصر وتخطى القناة بصعوبة بنتيجة 2-1 بعد الوصول لشوطين إضافيين في لقاء أقيم على استاد الإسماعيلية.

وتقدم حسين رجب بالهدف الأول للقناة وقلب الإسماعيلي الطاولة بهدفي خالد النبريص ومروان حمدي.

وسيلتقي الإسماعيلي في دور الـ 16 مع سموحة الذي تفوق من قبل على لافيينا.

وكان الإسماعيلي ودع النسخة الماضية من كأس مصر من دور الـ 32 بالخسارة من النجوم.

ولم يتخط الدراويش دور الـ 16 في آخر 4 نسخ ووصل لربع النهائي في موسم 2018-19 ونصف النهائي في الموسم الذي يسبقه.

وتوج الدراويش بلقب كأس مصر مرتين من قبل في 1997 و2000.

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وصف المباراة

تقدم القناة بالهدف الأول في الدقيقة 24 عن طريق حسين رجب بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد عرضية أحمد راشد.

دة مش هدف حسين رجب .. دة هدف عمرو بركات 🪄.. شوف عمرو بركات عمل ايه عشان يتسبب في الهدف اول للقناة على الإسماعيلي🔥 pic.twitter.com/uYt0dtiEbm — OnTime Sports (@ONTimeSports) May 30, 2024

في الدقيقة 29 أشرك إيهاب جلال كل من حمدي النقاز ومحمد نصر بدلا من حاتم سكر ومحمد بيومي.

وبعدها مباشرة أرسل مروان حمدي كرة عرضية من الجهة اليسرى استلمها الفلسطيني خالد النبريص وسدد كرة على الطائر في الشباك في الدقيقة 30.

يا مزاجـــــــــك يا اسمعلاوي 👏.. خالد النبريص يسجل هدف التعادل للدراويش على الطريقة البرازيلية 🇧🇷 pic.twitter.com/CaCizyQM5e — OnTime Sports (@ONTimeSports) May 30, 2024

وأهدر النبريص انفرادا تاما في الدقيقة 66 ومرت كرته بجوار القائم الأيسر.

وفي الدقيقة 85 سدد عمرو بركات كرة قوية من داخل منطقة الجزاء جاءت في الشباك الخارجية.

وانتهى وقت اللقاء الأصلي بالتعادل الإيجابي وإلى شوطين إضافيين.

وفي الدقيقة 102 أرسل النبريص برأسية الكرة لمروان حمدي الذي انفرد وسدد في الشباك مسجلا الهدف الثاني للدراويش.

ومرت الشوط الإضافي الثاني دون جديد لتنتهي المباراة بتأهل كتيبة إيهاب جلال.