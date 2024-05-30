كأس مصر - الإسماعيلي يتفادى المفاجأت ويتأهل لدور الـ 16 بفوز صعب على القناة

الخميس، 30 مايو 2024 - 22:56

كتب : FilGoal

احتفال خالد النبريص بهدف الإسماعيلي ضد القناة

تفادى الإسماعيلي مفاجأت دور الـ 32 من كأس مصر وتخطى القناة بصعوبة بنتيجة 2-1 بعد الوصول لشوطين إضافيين في لقاء أقيم على استاد الإسماعيلية.

وتقدم حسين رجب بالهدف الأول للقناة وقلب الإسماعيلي الطاولة بهدفي خالد النبريص ومروان حمدي.

وسيلتقي الإسماعيلي في دور الـ 16 مع سموحة الذي تفوق من قبل على لافيينا.

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وكان الإسماعيلي ودع النسخة الماضية من كأس مصر من دور الـ 32 بالخسارة من النجوم.

ولم يتخط الدراويش دور الـ 16 في آخر 4 نسخ ووصل لربع النهائي في موسم 2018-19 ونصف النهائي في الموسم الذي يسبقه.

وتوج الدراويش بلقب كأس مصر مرتين من قبل في 1997 و2000.

وصف المباراة

تقدم القناة بالهدف الأول في الدقيقة 24 عن طريق حسين رجب بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد عرضية أحمد راشد.

في الدقيقة 29 أشرك إيهاب جلال كل من حمدي النقاز ومحمد نصر بدلا من حاتم سكر ومحمد بيومي.

وبعدها مباشرة أرسل مروان حمدي كرة عرضية من الجهة اليسرى استلمها الفلسطيني خالد النبريص وسدد كرة على الطائر في الشباك في الدقيقة 30.

وأهدر النبريص انفرادا تاما في الدقيقة 66 ومرت كرته بجوار القائم الأيسر.

وفي الدقيقة 85 سدد عمرو بركات كرة قوية من داخل منطقة الجزاء جاءت في الشباك الخارجية.

وانتهى وقت اللقاء الأصلي بالتعادل الإيجابي وإلى شوطين إضافيين.

وفي الدقيقة 102 أرسل النبريص برأسية الكرة لمروان حمدي الذي انفرد وسدد في الشباك مسجلا الهدف الثاني للدراويش.

ومرت الشوط الإضافي الثاني دون جديد لتنتهي المباراة بتأهل كتيبة إيهاب جلال.

الإسماعيلي كأس مصر القناة
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