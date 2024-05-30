كرة سلة - سيدات الأهلي يحافظن على لقب دوري السوبر بالفوز على سبورتنج

الخميس، 30 مايو 2024 - 22:27

كتب : محمد سمير

سيدات الأهلي كرة سلة

حصدت سيدات الأهلي لقب دوري السوبر لـ كرة السلة موسم 2023-24 بالفوز على سبورتنج بنتيجة 79-75 في ثالث مباريات سلسلة النهائي.

وحققن سيدات الأهلي لقب دوري السوبر للموسم الثاني على التوالي.

وفازت سيدات الأهلي بنتيجة 83-68 في المباراة الأولى 89 -79 في المباراة الثانية، وأخيرا في الثالثة بنتيجة 79-75 بعد الوصول لشوط إضافي.

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وفي المباراة الثالثة أنهت سيدات الأهلي الربع الأول بنتيجة 19-12، وفي الربع الثاني قلبت سيدات سبورتنج النتيجة لصالحهن 31-28.

وانتهى الربع الثالث بالتعادل 45-45، وفي الربع الرابع والأخير استمرت الإثارة في الثواني الأخيرة بحثا من سبورتنج لخطف الفوز وإرجاء حسم الأهلي للقب الدوري.

وبالفعل خطفت سيدات سبورتنج التعادل في الثانية الأخيرة بنتيجة 66-66، وانتقل الفريقان لشوط إضافي من 5 دقائق لحسم اللقاء.

وحسمت سيدات الأهلي اللقب لصالحهن بنتيجة 79-75 في الشوط الإضافي ليتوجن باللقب.

وحققت سيدات الأهلي الموسم الجاري 3 ألقاب هي دوري السوبر وكأس مصر وكأس السوبر، فيما اكتفت سيدات سبورتنج بلقب دوري المرتبط وبطولة إفريقيا.

يذكر أن الأهلي حقق الموسم الماضي الرباعية دوري السوبر ودوري المرتبط وكأس مصر وكأس السوبر، بدون أي هزيمة في مختلف البطولات.

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