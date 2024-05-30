استبعاد أتشيربي من قائمة إيطاليا في يورو 2024.. وضم مدافع يوفنتوس

استبعد فرانشيسكو أتشيربي من قائمة إيطاليا في يورو 2024 بسبب الإصابة وعوضه فيدريكو جاتي.

ومن المنتظر أن يبدأ المنتخب الإيطالي معسكره يوم غدا الجمعة للمشاركة في يورو 2024 بألمانيا.

وأعلن لوتشيانو سباليتي المدير الفني لـ إيطاليا قائمة مكونة من 30 لاعبا في وقت سابق سيتم تقليصها لـ 26 لاعبا في وقت لاحق.

وخرج أتشيربي بسبب شعوره بألم في العضلة الخلفية وفقا لموقع الاتحاد الإيطالي وسيعوضه فيدريكو جاتي مدافع يوفنتوس.

وجاءت قائمة إيطاليا:

في حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما (باريس سان جيرمان)- أليكس ميريت (نابولي)- إيفان بروفيديل (لاتسيو)- جوليلمو فيكاريو (توتنام)

في الدفاع: فيدريكو جاتي (يوفنتوس)- أليساندرو باستوني (إنتر ميلان)- راؤول بيلانوفا (تورينو)- أليساندرو بونجيورنو (تورينو)- ريكاردو كالافيوري (بولونيا)- أندريا كامبياسو (يوفنتوس)- ماتيو دارميان (إنتر ميلان)- جيوفاني دي لورينزو (نابولي)- فيديريكو ديماركو (إنتر ميلان)- جيانلوكا مانشيني (روما)- جيورجيو سكالفيني (أتالانتا)

في الوسط: نيكولا باريلا (إنتر ميلان)- بريان كريستانتي (روما)- نيكولو فاجيولي (يوفنتوس)- مايكيل فولورنشو (هيلاس فيرونا)- دافيد فراتيسي (إنتر ميلان)- جورجينيو (أرسنال)- لورينزو بيليجريني (روما)- صامويل ريتشي (تورينو)

في الهجوم: فيدريكو كييزا (يوفنتوس)- ستيفان الشعراوي (روما)- ريكاردو أورسوليني (بولونيا)- جياكومو راسبادوري (نابولي)- ماتيو ريتيجي (جنوى)- جيانلوكا ساكاماكا (أتالانتا)- ماتيا زاكايني (لاتسيو)

ويلعب منتخب إيطاليا في المجموعة الثانية رفقة كل من إسبانيا وكرواتيا وألبانيا.

وتقام يورو 2024 في ألمانيا في الفترة ما بين 14 يونيو إلى 14 يوليو.

ويبدأ الأتزوري حملة الدفاع عن لقبه الذي حققه في النسخة الماضية بمواجهة ألبانيا في 15 يونيو.

وفي الـ20 من يونيو سيواجه إسبانيا ثم يختتمها بمواجهة كرواتيا في 24 يونيو المقبل.