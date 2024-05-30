استبعاد أتشيربي من قائمة إيطاليا في يورو 2024.. وضم مدافع يوفنتوس

الخميس، 30 مايو 2024 - 22:16

كتب : FilGoal

فرانشيسكو أتشيربي - إنتر

استبعد فرانشيسكو أتشيربي من قائمة إيطاليا في يورو 2024 بسبب الإصابة وعوضه فيدريكو جاتي.

ومن المنتظر أن يبدأ المنتخب الإيطالي معسكره يوم غدا الجمعة للمشاركة في يورو 2024 بألمانيا.

وأعلن لوتشيانو سباليتي المدير الفني لـ إيطاليا قائمة مكونة من 30 لاعبا في وقت سابق سيتم تقليصها لـ 26 لاعبا في وقت لاحق.

أخبار متعلقة:
يورو 2024 - إريكسن وكيير وهويلوند في قائمة الدنمارك.. ورباعي من أندرلخت الكشف عن مكافآت منتخب ألمانيا خلال يورو 2024 يورو 2024 – كومان يعلن قائمة هولندا "المدرسية".. فان دايك وفريمبونج ولاعب الاتفاق ينضمون مدرب بلجيكا يكشف أسباب استبعاد كورتوا من قائمة يورو 2024

وخرج أتشيربي بسبب شعوره بألم في العضلة الخلفية وفقا لموقع الاتحاد الإيطالي وسيعوضه فيدريكو جاتي مدافع يوفنتوس.

وجاءت قائمة إيطاليا:

في حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما (باريس سان جيرمان)- أليكس ميريت (نابولي)- إيفان بروفيديل (لاتسيو)- جوليلمو فيكاريو (توتنام)

في الدفاع: فيدريكو جاتي (يوفنتوس)- أليساندرو باستوني (إنتر ميلان)- راؤول بيلانوفا (تورينو)- أليساندرو بونجيورنو (تورينو)- ريكاردو كالافيوري (بولونيا)- أندريا كامبياسو (يوفنتوس)- ماتيو دارميان (إنتر ميلان)- جيوفاني دي لورينزو (نابولي)- فيديريكو ديماركو (إنتر ميلان)- جيانلوكا مانشيني (روما)- جيورجيو سكالفيني (أتالانتا)

في الوسط: نيكولا باريلا (إنتر ميلان)- بريان كريستانتي (روما)- نيكولو فاجيولي (يوفنتوس)- مايكيل فولورنشو (هيلاس فيرونا)- دافيد فراتيسي (إنتر ميلان)- جورجينيو (أرسنال)- لورينزو بيليجريني (روما)- صامويل ريتشي (تورينو)

في الهجوم: فيدريكو كييزا (يوفنتوس)- ستيفان الشعراوي (روما)- ريكاردو أورسوليني (بولونيا)- جياكومو راسبادوري (نابولي)- ماتيو ريتيجي (جنوى)- جيانلوكا ساكاماكا (أتالانتا)- ماتيا زاكايني (لاتسيو)

ويلعب منتخب إيطاليا في المجموعة الثانية رفقة كل من إسبانيا وكرواتيا وألبانيا.

وتقام يورو 2024 في ألمانيا في الفترة ما بين 14 يونيو إلى 14 يوليو.

ويبدأ الأتزوري حملة الدفاع عن لقبه الذي حققه في النسخة الماضية بمواجهة ألبانيا في 15 يونيو.

وفي الـ20 من يونيو سيواجه إسبانيا ثم يختتمها بمواجهة كرواتيا في 24 يونيو المقبل.

فرانشيسكو أتشيربي إيطاليا يورو 2024
نرشح لكم
ينافس مبابي.. رائعة مصطفى محمد ضمن الأهداف المرشحة لجائزة الأفضل في الدوري الفرنسي يورو 2024 - إريكسن وكيير وهويلوند في قائمة الدنمارك.. ورباعي من أندرلخت أغلق الباب أمام مانشستر يونايتد.. إبسويتش تاون يمدد تعاقد كيران ماكينا الكشف عن مكافآت منتخب ألمانيا خلال يورو 2024 كومباني: لم أستطع رفض بايرن.. وهذه أهدافي مع البافاري مدير بايرن: كان علينا التفاوض مع كومباني مبكرا الخليفي: لا استبعد عودة مبابي للدوري الفرنسي يوما ما أيوب الكعبي.. من تحت الأنقاض إلى ملك متوج على عرش بلاد الإغريق
أخر الأخبار
اتحاد الكرة يكشف سبب توقيت إصدار العقوبة ضد الشيبي في قضية الشحات 2 دقيقة | الدوري المصري
كرة يد - بيشكتاش التركي يضم خالد وليد 30 دقيقة | كرة يد
كأس مصر - الإسماعيلي يتفادى المفاجأت ويتأهل لدور الـ 16 بفوز صعب على القناة ساعة | الكرة المصرية
كرة سلة - سيدات الأهلي يحافظن على لقب دوري السوبر بالفوز على سبورتنج ساعة | رياضة نسائية
استبعاد أتشيربي من قائمة إيطاليا في يورو 2024.. وضم مدافع يوفنتوس ساعة | الكرة الأوروبية
الماتادور ينهي رحلته.. كافاني يعلن اعتزاله الدولي قبل كوبا أمريكا 2024 2 ساعة | أمريكا
مؤتمر مدرب الهلال: نطمح لتحقيق اللقب الثالث.. وسنتأثر بغياب سافيتش ولكن 2 ساعة | سعودي في الجول
ينافس مبابي.. رائعة مصطفى محمد ضمن الأهداف المرشحة لجائزة الأفضل في الدوري الفرنسي 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 يلتقيان في نهائي للمرة الثالثة.. موعد مباراة الأهلي والزمالك المبدئي في سوبر إفريقيا 2 قائمة منتخب مصر – عودة صلاح والشناوي وزيزو.. وانضمام نجمي إنبي والزمالك لأول مرة 3 مصدر من هدرسفيلد لـ في الجول: سنشكو بيراميدز لدى فيفا بسبب رمضان صبحي 4 انتهت نهائي دوري اليد - الأهلي (27)-(21) الزمالك.. اللقب في الجزيرة