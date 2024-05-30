الماتادور ينهي رحلته.. كافاني يعلن اعتزاله الدولي قبل كوبا أمريكا 2024

أعلن إدينسون كافاني مهاجم بوكا جونيورز الأرجنتيني اعتزاله الدولي رسميا قبل أيام قليلة من انطلاق منافسات كوبا أمريكا 2024.

إدينسون كافاني النادي : بوكا جونيورز أوروجواي

ونشر اللاعب الملقب بالماتادور رسالة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورة له وأعلن فيها اعتزاله الدولي ليتأكد غيابه عن أوروجواي في البطولة المقبلة.

وتقام كوبا أمريكا في الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة ما بين 20 يونيو لـ14 يوليو المقبل.

ويلعب منتخب أوروجواي في المجموعة الثالثة رفقة كل من أمريكا وبنما وبوليفيا.

ويعد كافاني هو ثاني هداف أوروجواي تاريخيا بعدما سجل 58 هدفا في 136 مباراة فيما يتصدر القائمة لويس سواريز بـ68 هدفا.

ويطمح منتخب أوروجواي للفوز باللقب للمرة الـ16 في تاريخه والأولى له منذ عام 2011.