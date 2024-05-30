مؤتمر مدرب الهلال: نطمح لتحقيق اللقب الثالث.. وسنتأثر بغياب سافيتش ولكن

يأمل جورج جيسوس المدير الفني لـ الهلال السعودي تحقيق ثالث ألقابه الموسم الجاري عندما يلتقي النصر في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويلتقي الهلال والنصر على ملعب مدينة الملك عبد الله في جدة بالنهائي غدا الجمعة في التاسعة مساءً.

وقال جيسوس في المؤتمر الصحفي: "الهلال يطمح لتحقيق البطولة الثالثة هذا الموسم بعد الدوري والسوبر".

وأضاف "تحقيق الهلال لبطولتين هذا الموسم جاء بعد عمل شاق طوال الموسم من أجل الوصول إلى هذه المرحلة التي يتمنى أن ينهيها بلقب جديد".

وتابع "غدا نهائي مثله مثل أي نهائي سنلعب للفوز، ليست أول بطولة ننافس عليها، نحترم الخصم ونريد الظهور بنفس الطريقة التي لعبنا بها أمام كل المنافسين نريد التفوق وندخل بهذه العقلية."

وعن غياب سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش: "سنتأثر بغيابه بسبب الإيقاف، لكن نمتلك لاعبين رائعين وأقوياء وهو ما يقلل من تأثير أي غياب عن الفريق".

وردا على الخسارة أمام النصر في بداية الموسم بنهائي البطولة العربية، قال "كانت في فترة إعدادية ولم يكن الفريق مكتملا، لكن مع الوقت تغير شكل الفريق وحقق كل الأرقام القياسية المتاحة هذا الموسم على المستوى المحلي".

وواصل "لا يوجد وجه مقارنة بخسارتنا أمام العين بعد حصولنا على السوبر وأننا قد نكون بنفس الحالة بعد فوزنا بالدوري، غدا مواجهة نهائية واعتدنا من لاعبي الهلال الظهور بمظهر جيد وسنحضر أنفسنا بأفضل شكل".

وأتم "نريد أن تكون المباراة مثيرة ولكن لا تخرج عن نطاقها الرياضي، المشروع الرياضي يريد إظهار الكرة السعودية بأفضل مظهر وغدا ليلة كبيرة لفريقين مميزين."

ويعد الأهلي الأكثر تتويجا باللقب برصيد 13 لقبا، ويليه الهلال برصيد 10 ألقاب.

ويحتل النصر المركز الرابع في ترتيب الأكثر تتويجا باللقب برصيد 6 ألقاب جاء آخرها عام 1990.