مؤتمر مدرب الهلال: نطمح لتحقيق اللقب الثالث.. وسنتأثر بغياب سافيتش ولكن

الخميس، 30 مايو 2024 - 21:46

كتب : FilGoal

جيسوس _ مدرب الهلال

يأمل جورج جيسوس المدير الفني لـ الهلال السعودي تحقيق ثالث ألقابه الموسم الجاري عندما يلتقي النصر في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويلتقي الهلال والنصر على ملعب مدينة الملك عبد الله في جدة بالنهائي غدا الجمعة في التاسعة مساءً.

وقال جيسوس في المؤتمر الصحفي: "الهلال يطمح لتحقيق البطولة الثالثة هذا الموسم بعد الدوري والسوبر".

أخبار متعلقة:
مؤتمر مدرب النصر: ننتظر صافرة عادلة في نهائي كأس خادم الحرمين ضد الهلال مدحت شلبي معلقا على دربي الهلال والنصر في نهائي كأس ملك السعودية مدرب النصر: انتصارات الهلال المتتالية أحدثت الفارق في صراع الدوري السعودي مدرب الهلال: الحكم تجاهل ركلة جزاء أمام العين.. وافتقدنا نيمار وميتروفيتش

وأضاف "تحقيق الهلال لبطولتين هذا الموسم جاء بعد عمل شاق طوال الموسم من أجل الوصول إلى هذه المرحلة التي يتمنى أن ينهيها بلقب جديد".

وتابع "غدا نهائي مثله مثل أي نهائي سنلعب للفوز، ليست أول بطولة ننافس عليها، نحترم الخصم ونريد الظهور بنفس الطريقة التي لعبنا بها أمام كل المنافسين نريد التفوق وندخل بهذه العقلية."

وعن غياب سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش: "سنتأثر بغيابه بسبب الإيقاف، لكن نمتلك لاعبين رائعين وأقوياء وهو ما يقلل من تأثير أي غياب عن الفريق".

وردا على الخسارة أمام النصر في بداية الموسم بنهائي البطولة العربية، قال "كانت في فترة إعدادية ولم يكن الفريق مكتملا، لكن مع الوقت تغير شكل الفريق وحقق كل الأرقام القياسية المتاحة هذا الموسم على المستوى المحلي".

وواصل "لا يوجد وجه مقارنة بخسارتنا أمام العين بعد حصولنا على السوبر وأننا قد نكون بنفس الحالة بعد فوزنا بالدوري، غدا مواجهة نهائية واعتدنا من لاعبي الهلال الظهور بمظهر جيد وسنحضر أنفسنا بأفضل شكل".

وأتم "نريد أن تكون المباراة مثيرة ولكن لا تخرج عن نطاقها الرياضي، المشروع الرياضي يريد إظهار الكرة السعودية بأفضل مظهر وغدا ليلة كبيرة لفريقين مميزين."

ويعد الأهلي الأكثر تتويجا باللقب برصيد 13 لقبا، ويليه الهلال برصيد 10 ألقاب.

ويحتل النصر المركز الرابع في ترتيب الأكثر تتويجا باللقب برصيد 6 ألقاب جاء آخرها عام 1990.

مؤتمر جيسوس جورج جيسوس الهلال النصر كأس خادم الحرمين
نرشح لكم
مؤتمر مدرب النصر: ننتظر صافرة عادلة في نهائي كأس خادم الحرمين ضد الهلال نهائي كأس ملك السعودية – الهلال يستعيد مالكوم أمام النصر الاتحاد السعودي يمنع الحراس الأجانب في دوري الدرجة الأولى الأفضل في الدوري السعودي - رونالدو الهداف برقم تاريخي.. وسيطرة هلالية يقترب من النصر؟ شيفاز يعلن رحيل هييرو من منصب المدير الرياضي مدحت شلبي معلقا على دربي الهلال والنصر في نهائي كأس ملك السعودية الهلال يجدد تعاقد جيسوس مدير الدوري السعودي يعلق على إمكانية ضم صلاح ودي بروين
أخر الأخبار
مران منتخب مصر - مشاركة 24 لاعبا وفتوح يواصل التأهيل 44 دقيقة | منتخب مصر
شحاتة: هذا سر الغمزة أمام الأهلي.. وكنت أراسل عبد الله السعيد ولكنه لا يرد 44 دقيقة | الدوري المصري
أحمد حمدي يكشف سر احتفال دعم فلسطين في نهائي الكونفدرالية 52 دقيقة | الدوري المصري
شيكابالا: حمدي مولود في الزمالك.. ولابد من حل أزمة الشيبي والشحات بطريقة مُرضية ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول – 3 خطوات من بيراميدز بعد قرار اتحاد الكرة بإيقاف الشيبي ساعة | الدوري المصري
شحاتة: كنت أسافر في مكان الحقائب.. وحزنت حين سجلت أمام الزمالك ساعة | الدوري المصري
معار من الأهلي لعام إضافي.. أراو السويسري يعلن استمرار عمرو خالد "بيبو" 2 ساعة | الدوري المصري
اتحاد الكرة يكشف سبب توقيت إصدار العقوبة ضد الشيبي في قضية الشحات 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 يلتقيان في نهائي للمرة الثالثة.. موعد مباراة الأهلي والزمالك المبدئي في سوبر إفريقيا 2 قائمة منتخب مصر – عودة صلاح والشناوي وزيزو.. وانضمام نجمي إنبي والزمالك لأول مرة 3 مصدر من هدرسفيلد لـ في الجول: سنشكو بيراميدز لدى فيفا بسبب رمضان صبحي 4 انتهت نهائي دوري اليد - الأهلي (27)-(21) الزمالك.. اللقب في الجزيرة