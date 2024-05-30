ينافس مبابي.. رائعة مصطفى محمد ضمن الأهداف المرشحة لجائزة الأفضل في الدوري الفرنسي

الخميس، 30 مايو 2024 - 21:39

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - نانت - نيس - الصور من موقع النادي

دخل هدف مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي قائمة الترشيحات النهائية للحصول على جائزة الأفضل خلال الموسم المنصرم 2023-2024.

مصطفى محمد

النادي : نانت

نانت

وكان الهدف سجله مصطفى محمد من ركلة حرة رائعة في شباك لوريان في الجولة السادسة من المسابقة.

وحينها فاز نانت بخمسة أهداف لثلاثة.

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وينافس هدف مصطفى الأهداف التي سجلها كل من دالير كوزاييف ولامين كامارا ولي كانج إنج وكاموري دومبيا وأندري أيو وإيدون زيجروفا وكيليان مبابي وتيجي سافانير.

وخلال الموسم المنصرم من الدوري الفرنسي سجل مصطفى ثمانية أهداف وصنع اثنين في 29 مباراة شارك فيهم.

وأنهى نانت الموسم في المركز الـ14 بعدما حصد 33 نقطة.

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نانت مصطفى محمد مبابي الدوري الفرنسي
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