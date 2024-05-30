مؤتمر مدرب النصر: ننتظر صافرة عادلة في نهائي كأس خادم الحرمين ضد الهلال

طالب لويس كاسترو المدير الفني لـ النصر السعودي العدالة من طاقم التحكيم في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين ضد الهلال.

ويلتقي الهلال والنصر على ملعب مدينة الملك عبد الله في جدة بالنهائي غدا الجمعة في التاسعة مساءً.

وقال كاسترو في المؤتمر الصحفي: "نريد أن تكون الثلاث فرق في أفضل أحوالهم، فريقي وفريق الهلال وفريق الحكام، نريد الكل يعطي بأفضل ما لديه ليظهر النهائي بشكل رائع".

وشدد: "ننتظر صافرة عادلة في النهائي".

وعن طاقم التحكيم الأرجنتيني الذي سيقود اللقاء قال كاسترو: "لا يوجد لدي شك في إمكانيات الحكم الذي سيقود النهائي، حكم عالمي، وسبق له قيادة مباراة للنصر وأخرى للهلال، يعرف الفريقين والدوري وأعتقد أنه سيكون جاهز للمباراة وأتمنى أن يكون موفق."

وأكمل "استعددنا للمباراة بنفس الطريقة التي نستعد بها لأي مباراة أخرى، ونركز على بعض التفاصيل الصغيرة التي ستصنع الفارق في المواجهة، وآمل أن يكون جميع اللاعبين في أفضل جاهزية".

وتابع "النهائيات أمر خاص للاعبين والمدربين والجميع، وهي مباراة واحدة نريد الانتصار فيها لإكمال الطريق، تاريخ النصر يريد استرجاع هذه الكأس".

وأردف "أتمنى تواجد إيمريك لابورت وأندرسون تاليسكا في مباراة النهائي، وسأعمل على تحفيز بقية اللاعبين على أكمل وجه".

وأتم "الهلال يتفوق بفارق بسيط عن النصر، الفريق يسير على الطريق الصحيح ولدينا شعور الانتصار".

ويعد الأهلي الأكثر تتويجا باللقب برصيد 13 لقبا، ويليه الهلال برصيد 10 ألقاب.

ويحتل النصر المركز الرابع في ترتيب الأكثر تتويجا باللقب برصيد 6 ألقاب جاء آخرها عام 1990.