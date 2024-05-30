يورو 2024 - إريكسن وكيير وهويلوند في قائمة الدنمارك.. ورباعي من أندرلخت

أعلن كاسبر هيولماند المدير الفني لـ منتخب الدنمارك قائمة مكونة من 26 لاعبا للمشاركة في يورو 2024.

وتستضيف ألمانيا منافسات يورو 2024 بدءا من 14 يونيو المقبل وحتى 14 يوليو.

وتشهد قائمة الفاينكج تواجد 4 لاعبين من أندرلخت البلجيكي و3 من برينتفورد الإنجليزي.

ويتواجد على رأس القائمة الثنائي المخضرم: سيمون كيير مدافع ميلان وكريستيان إريكسن صانع ألعاب مانشستر يونايتد، بالإضافة لكاسبر شمايكل حارس أندرلخت البلجيكي.

ويعد راسموس هويلوند هداف مانشستر يونايتد في القائمة وهو اللاعب الأصغر ضمن الخيارات بعمر 21 عاما.

قائمة الدنمارك

حراسة المرمى: كاسبر شمايكل (أندرلخت البلجيكي) – فريدريك روناو (يونيون برلين الألماني) – مادس هيرمانسن (ليستر سيتي الإنجليزي).

الدفاع: سيمون كيير (ميلان الإيطالي) – أندريس كريستنسين (برشلونة الإسباني) – يواكيم مايلي (فولفسبورج الألماني) – يانيك فيسترجارد (ليستر سيتي الإنجليزي) – يواكيم أندريسن (كريستالا بالاس الإنجليزي) – راسموس كريستنسين (روما الإيطالي) – فيكتور نيلسون (جالاتاسراي التركي) – ألكسندر باه (بنفيكا البرتغالي) – فيكتور كريستنسين (بولونيا الإيطالي).

الوسط: كريستيان إريكسن (مانشستر يونايتد الإنجليزي) – توماس ديلايني (أندرلخت البلجيكي) – بيير إيميل هويبيرج (توتنام الإنجليزي) – ماتياس يانسن (برينتفورد الإنجليزي) – كريستيان نورجارد (برينتفورد الإنجليزي) – مورتن هيولماند (سبورتنج لشبونة البرتغالي).

الهجوم: يوسف بولسن (لايبزج الألماني) – كاسبر دولبيرج (أندرلخت البلجيكي) – أندريس سكوف أولسن (كلوب بروج البلجيكي) – ميكيل دامسجارد (بيرنتفورد الإنجليزي) – يوناس ويند (فولفسبورج الألماني) – راسموس هويلوند (مانشستر يونايتد الإنجليزي) – ياكوب بيرن لارسن (هوفنهايم الألماني) – أندريس ديرير (أندرلخت البلجيكي).

ويتواجد منتخب الدنمارك في المجموعة الثالثة رفقة سلوفينيا وصربيا وإنجلترا.

ويشارك منتخب الدنمارك في اليورو للمرة الـ 10 في تاريخه والثانية على التوالي.

وتوج منتخب الدنمارك باللقب في 1992، ووصل للمربع الذهبي في النسخة الأخيرة وودع ضد إنجلترا.