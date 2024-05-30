بعد موافقة الأهلي على طلب الاتحاد.. نقل ملعب نهائي دوري السوبر للمحترفين

الخميس، 30 مايو 2024 - 20:39

كتب : هاني العوضي

عمرو الجندي - الأهلي ضد الاتحاد كرة سلة

أعلن اتحاد السلة المصري تغيير ملعب المباريات النهائية لـ دوري السوبر للمحترفين بين الأهلي والاتحاد السكندري.

ويلعب الأهلي ضد الاتحاد السكندري في نهائي الدوري المصري للمحترفين لكرة السلة في سلسلة تمتد لـ5 مباريات.

وستقام المباريات بدءا من يوم 6 يونيو في الصالة المغطاة باستاد القاهرة بدلا من صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

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وأوضح الاتحاد في بيانه: "جاء ذلك بعد موافقة النادي الأهلي تقديرًا لمشاعر جماهير الإسكندرية، وتلبية لطلب نادي الاتحاد السكندري، الذي فقد أحد مشجعيه بصالة حسن مصطفى إثر حادث أليم نتيجة سقوط المسطح الخشبي الخاص بكاميرات القنوات الفضائية العام الماضي".

وأشاد مجلس إدارة الاتحاد بموقف النادي الأهلي وبالعلاقات المتميزة التي تربط بين الناديين الكبيرين.

وقال محمد مصيلحي رئيس الاتحاد لـ FilGoal.com: "تواصلت مع الخطيب ومجدي أبو فريخة ورحب كلاهما بنقل المباراة لاستاد القاهرة، بعد وفاة المشجع إسلام في مباراة السوبر".

وسبق أن أخطر الاتحاد المصري لكرة السلة كل من الأهلي والاتحاد السكندري بإقامة نهائي دوري بينهما بتحكيم أجنبي.

ويحمل الأهلي لقب الدوري من الموسم الماضي، بينما فاز الاتحاد السكندري الموسم الحالي بلقب كأس مصر.

وتأهل الأهلي لنهائي الدوري بعد تخطي الزمالك في نصف النهائي، بينما وصل الاتحاد للنهائي بالتغلب على سبورتنج.

ويتوج بالدوري الفائز بـ3 مباريات من سلسلة نهائي الدوري.

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