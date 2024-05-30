مصدر من بيراميدز لـ في الجول: إيقاف الشيبي شيء لا يصدقه عقل.. وقرار منتظر

"اليوم 30 مايو 2024 وقع حدث لا يمكن أن يصدقه عقل" هكذا علق مصدر من بيراميدز على قرار اتحاد الكرة بإيقاف محمد الشيبي لاعب الفريق.

محمد الشيبي النادي : بيراميدز بيراميدز

وأعلن اتحاد الكرة في وقت سابق من اليوم الخميس إيقاف الشيبي ست مباريات وتغريمه 100 ألف جنيه بعد لجوئه للقضاء المدني ضد حسين الشحات لاعب الأهلي في مسألة تخص كرة القدم.

وقال مصدر من بيراميدز –طلب عدم ذكر اسمه- تعليقا على القرار: "أول شيء أن هناك لاعب تم ضربه وسبه في الملعب وهو من تتم معاقبته بالإيقاف والغرامة المالية بالشكل الذي لا يستطيع أحد تصديقه".

وواصل "لقد تمت معاقبة الشيبي مرتين، الأولى من قبل لاعب في الملعب والثانية بعدما تم إيقافه وتغريمه".

وأردف "الأمر الثاني الواقعة في تقرير مراقب المباراة تم وصفها بأنها مشاجرة وهذا حدث حتى لا يتم تحويل الواقعة للجنة الانضباط وبالتالي يتم إيقاف حسين الشحات لمباراتين فقط بدلا من إيقافه لعدد مباريات أكبر".

وأكمل متسائلا "الأمر الثالث لجنة الانضباط أصدرت توصية بأن الشيبي من حقه اللجوء للقضاء فكيف يحدث اجتماع اليوم من قبل مجلس إدارة اتحاد الكرة اليوم ليتم إيقاف الشيبي لست مباريات؟".

وأضاف المصدر في حديثه "الأمر لم يتم بناء على أي قوانين أو لوائح وملاك نادي بيراميدز حاليا يدرسون اتخاذ قرار لأنه من الواضح أنه لا يوجد مناخ مناسب يسمح بالاستثمار في الكرة المصرية".

وأتم "وذلك على الرغم من أننا نلعب في إفريقيا وننافس على الدوري لكن هناك تعمد ألا يكمل النادي في مسيرته وبالتالي ملاك النادي هم من يدرسون اتخاذ القرار المناسب لأن الكرة المصرية لا تدار باللوائح والقوانين".

وقضت محكمة جنح مدينة نصر اليوم الخميس بمعاقبة حسين الشحات لاعب الأهلي في اتهامه بالتعدي على محمد الشيبي لاعب بيراميدز بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ وفقا لصحيفة المصري اليوم.

ويأتي ذلك في البلاغ المقدم من محمد الشيبي لاعب بيراميدز بشأن واقعة يوم 23 يوليو الماضي باستاد الدفاع الجوي في القاهرة أثناء إقامة مواجهة بيراميدز ضد الأهلي في بطولة الدوري، واعتدى حسين الشحات على لاعب بيراميدز وتعدى عليه لفظيا وفقا لما ورد في التحقيقات.

واتهم الشيبي في بلاغه حسين الشحات بالبلطجة والضرب والسب والقذف والإهانة والترويع فضلا عن التهديد بالإيذاء الجسدي، وكل ذلك ترتب عليه إيذاء نفسي وجسدي عقب نشر فيديوهات بشأن واقعة الصفع على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وجاء الحُكم كالآتي: "قضت محكمة جنح مدينة نصر بمعاقبة حسين الشحات بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ وغرامة 100 ألف جنيه مع حرمانه من الاشتراك في عضوية أي ناد لمدة 5 سنوات".

ماذا حدث؟

خسر الأهلي أمام بيراميدز بثلاثية دون رد في لقاء الدور الثاني من دوري الموسم الماضي 2022-2023.

وعقب المباراة نشبت مشادة بين حسين الشحات لاعب الأهلي ومحمد الشيبي لاعب بيراميدز.

بعدها حرص حسين الشحات على مصالحة محمد الشيبي والاعتذار له في الملعب.

لكن بيراميدز قرر تصعيد الأمر والتقدم بشكوى رسمية ضد حسين الشحات أمام لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم.

وقرر الأهلي أيضا توقيع غرامة مالية كبيرة على حسين الشحات بسبب ما بدر منه تجاه الشيبي.

وأعلنت رابطة الأندية إيقاف حسين الشحات لمدة مباراتين لما بدر منه عقب المباراة وتغريمه 20 ألف جنيه.

كما أعلنت الرابطة تحويل شكوى بيراميدز ضد الشحات إلى لجنة الانضباط.

وذكر المغربي خلال جلسة التحقيق أمام لجنة الانضباط إنه انتظر الحصول على حقه من جانب اتحاد الكرة ولجنة المسابقات، ولكن القرار لم ينصفه كما حدث في واقعة الإمارات أيضا، وبالتالي لجأ للطريقة القانونية المتاحة أمامه كمواطن مغربي يثق في القانون المصري.

وطلب الأهلي مطلع الشهر الجاري ردا نهائيا وعاجلا من اتحاد الكرة المصري قبل التصعيد أمام الجهات الدولية بسبب لجوء محمد الشيبي لاعب بيراميدز للمحاكم المدنية.