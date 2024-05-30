مصدر من بيراميدز لـ في الجول: إيقاف الشيبي شيء لا يصدقه عقل.. وقرار منتظر

الخميس، 30 مايو 2024 - 20:20

كتب : أحمد الخولي

محمد الشيبي - بيراميدز

"اليوم 30 مايو 2024 وقع حدث لا يمكن أن يصدقه عقل" هكذا علق مصدر من بيراميدز على قرار اتحاد الكرة بإيقاف محمد الشيبي لاعب الفريق.

محمد الشيبي

النادي : بيراميدز

بيراميدز

وأعلن اتحاد الكرة في وقت سابق من اليوم الخميس إيقاف الشيبي ست مباريات وتغريمه 100 ألف جنيه بعد لجوئه للقضاء المدني ضد حسين الشحات لاعب الأهلي في مسألة تخص كرة القدم.

وقال مصدر من بيراميدز –طلب عدم ذكر اسمه- تعليقا على القرار: "أول شيء أن هناك لاعب تم ضربه وسبه في الملعب وهو من تتم معاقبته بالإيقاف والغرامة المالية بالشكل الذي لا يستطيع أحد تصديقه".

أخبار متعلقة:
بسبب أزمة الشحات.. اتحاد الكرة يعلن إيقاف الشيبي مصدر مقرب من حسين الشحات يكشف لـ في الجول خطوة اللاعب بعد حُكم الشيبي بقضية الشيبي.. الحُكم بحبس الشحات لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ وغرامة مالية

وواصل "لقد تمت معاقبة الشيبي مرتين، الأولى من قبل لاعب في الملعب والثانية بعدما تم إيقافه وتغريمه".

وأردف "الأمر الثاني الواقعة في تقرير مراقب المباراة تم وصفها بأنها مشاجرة وهذا حدث حتى لا يتم تحويل الواقعة للجنة الانضباط وبالتالي يتم إيقاف حسين الشحات لمباراتين فقط بدلا من إيقافه لعدد مباريات أكبر".

وأكمل متسائلا "الأمر الثالث لجنة الانضباط أصدرت توصية بأن الشيبي من حقه اللجوء للقضاء فكيف يحدث اجتماع اليوم من قبل مجلس إدارة اتحاد الكرة اليوم ليتم إيقاف الشيبي لست مباريات؟".

وأضاف المصدر في حديثه "الأمر لم يتم بناء على أي قوانين أو لوائح وملاك نادي بيراميدز حاليا يدرسون اتخاذ قرار لأنه من الواضح أنه لا يوجد مناخ مناسب يسمح بالاستثمار في الكرة المصرية".

وأتم "وذلك على الرغم من أننا نلعب في إفريقيا وننافس على الدوري لكن هناك تعمد ألا يكمل النادي في مسيرته وبالتالي ملاك النادي هم من يدرسون اتخاذ القرار المناسب لأن الكرة المصرية لا تدار باللوائح والقوانين".

وقضت محكمة جنح مدينة نصر اليوم الخميس بمعاقبة حسين الشحات لاعب الأهلي في اتهامه بالتعدي على محمد الشيبي لاعب بيراميدز بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ وفقا لصحيفة المصري اليوم.

ويأتي ذلك في البلاغ المقدم من محمد الشيبي لاعب بيراميدز بشأن واقعة يوم 23 يوليو الماضي باستاد الدفاع الجوي في القاهرة أثناء إقامة مواجهة بيراميدز ضد الأهلي في بطولة الدوري، واعتدى حسين الشحات على لاعب بيراميدز وتعدى عليه لفظيا وفقا لما ورد في التحقيقات.

واتهم الشيبي في بلاغه حسين الشحات بالبلطجة والضرب والسب والقذف والإهانة والترويع فضلا عن التهديد بالإيذاء الجسدي، وكل ذلك ترتب عليه إيذاء نفسي وجسدي عقب نشر فيديوهات بشأن واقعة الصفع على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وجاء الحُكم كالآتي: "قضت محكمة جنح مدينة نصر بمعاقبة حسين الشحات بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ وغرامة 100 ألف جنيه مع حرمانه من الاشتراك في عضوية أي ناد لمدة 5 سنوات".

ماذا حدث؟

خسر الأهلي أمام بيراميدز بثلاثية دون رد في لقاء الدور الثاني من دوري الموسم الماضي 2022-2023.

وعقب المباراة نشبت مشادة بين حسين الشحات لاعب الأهلي ومحمد الشيبي لاعب بيراميدز.

بعدها حرص حسين الشحات على مصالحة محمد الشيبي والاعتذار له في الملعب.

لكن بيراميدز قرر تصعيد الأمر والتقدم بشكوى رسمية ضد حسين الشحات أمام لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم.

وقرر الأهلي أيضا توقيع غرامة مالية كبيرة على حسين الشحات بسبب ما بدر منه تجاه الشيبي.

وأعلنت رابطة الأندية إيقاف حسين الشحات لمدة مباراتين لما بدر منه عقب المباراة وتغريمه 20 ألف جنيه.

كما أعلنت الرابطة تحويل شكوى بيراميدز ضد الشحات إلى لجنة الانضباط.

وذكر المغربي خلال جلسة التحقيق أمام لجنة الانضباط إنه انتظر الحصول على حقه من جانب اتحاد الكرة ولجنة المسابقات، ولكن القرار لم ينصفه كما حدث في واقعة الإمارات أيضا، وبالتالي لجأ للطريقة القانونية المتاحة أمامه كمواطن مغربي يثق في القانون المصري.

وطلب الأهلي مطلع الشهر الجاري ردا نهائيا وعاجلا من اتحاد الكرة المصري قبل التصعيد أمام الجهات الدولية بسبب لجوء محمد الشيبي لاعب بيراميدز للمحاكم المدنية.

الشيبي حسين الشحات الأهلي بيراميدز
نرشح لكم
بسبب أزمة الشحات.. اتحاد الكرة يعلن إيقاف الشيبي مصدر مقرب من حسين الشحات يكشف لـ في الجول خطوة اللاعب بعد حُكم الشيبي بقضية الشيبي.. الحُكم بحبس الشحات لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ وغرامة مالية مرتجي يتحدث عن مقارنة كولر وجوزيه وشعور الخطيب برحيل فايلر.. ورفض مصافحة لاعبة الزمالك كهربا: ليست لدي مشكلة مع الزمالك وأتمنى قمة ودية لصالح فلسطين.. وتوقعت التواجد بالمنتخب كهربا: كولر استفزني بتصريحه ولا يوجد في الأهلي مصطلح النجم الأوحد.. وتغير تاريخي مع الأحمر "هذا لم يحدث".. كهربا يكشف كواليس لقطة إمام عاشور في نهائي كأس مصر إمام محمدين يعود لقيادة قطاع ناشئين الاتحاد مجددا
أخر الأخبار
مؤتمر مدرب الهلال: نطمح لتحقيق اللقب الثالث.. وسنتأثر بغياب سافيتش ولكن دقيقة | سعودي في الجول
ينافس مبابي.. رائعة مصطفى محمد ضمن الأهداف المرشحة لجائزة الأفضل في الدوري الفرنسي 8 دقيقة | الكرة الأوروبية
مؤتمر مدرب النصر: ننتظر صافرة عادلة في نهائي كأس خادم الحرمين ضد الهلال 13 دقيقة | سعودي في الجول
يورو 2024 - إريكسن وكيير وهويلوند في قائمة الدنمارك.. ورباعي من أندرلخت 30 دقيقة | الكرة الأوروبية
بعد موافقة الأهلي على طلب الاتحاد.. نقل ملعب نهائي دوري السوبر للمحترفين ساعة | كرة سلة
مصدر من بيراميدز لـ في الجول: إيقاف الشيبي شيء لا يصدقه عقل.. وقرار منتظر ساعة | الدوري المصري
مباشر كأس مصر - الإسماعيلي (1)-(1) القناة.. النبريص يهدر ساعة | الكرة المصرية
بسبب أزمة الشحات.. اتحاد الكرة يعلن إيقاف الشيبي 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 يلتقيان في نهائي للمرة الثالثة.. موعد مباراة الأهلي والزمالك المبدئي في سوبر إفريقيا 2 قائمة منتخب مصر – عودة صلاح والشناوي وزيزو.. وانضمام نجمي إنبي والزمالك لأول مرة 3 مصدر من هدرسفيلد لـ في الجول: سنشكو بيراميدز لدى فيفا بسبب رمضان صبحي 4 انتهت نهائي دوري اليد - الأهلي (27)-(21) الزمالك.. اللقب في الجزيرة