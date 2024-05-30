انتهت كأس مصر - الإسماعيلي (2)-(1) القناة.. الدراويش لدور الـ 16
الخميس، 30 مايو 2024 - 20:00
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الإسماعيلي أمام القناة في دور الـ 32 من كأس مصر.
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انتهت
بداية الشوط الإضافي الثاني
نهاية الشوط الإضافي الأول
ق 100: جووول مروان حمدي يسجل الثاني للإسماعيلي
بداية الشوط الإضافي الأول
نهاية الشوط الثاني
ق 85: تسديدة من داخل منطقة الجزاء من عمرو بركات تأتي في الشباك الخارجية
ق 66: النبريص يهدر انفرادا تاما
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 29: جووول التعاااادل.. خالد النبريص يسجل التعادل بتسديدة بعد عرضية.
ق 24: جووول أووول.. حسين رجب يسجل الأول للقناة
بداية اللقاء
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