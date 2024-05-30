إلى ثمن النهائي.. المصري يعبر جمهورية شبين في كأس مصر

الخميس، 30 مايو 2024 - 19:09

كتب : FilGoal

المصري ضد مودرن فيوتشر

تأهل المصري إلى دور الـ16 من كأس مصر بعدما تغلب اليوم الخميس على منافسه جمهورية شبين.

وفاز المصري على جمهورية شبين بهدف دون رد في ملعب برج العرب.

سجل ميدو جابر هدف المباراة الوحيد بتسديدة يسارية زاحفة في الدقيقة 31.

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وينتظر المصري ملاقاة الفائز من بتروجت والبنك الأهلي في ثمن النهائي.

وتعد هذه هي السنة الخامسة على التوالي التي يتواجد فيها المصري في دور الـ16، علما بأنه بلغ ربع النهائي في آخر ثلاثة أعوام.

ملخص المباراة

بدأت المباراة بضغط من المصري وأرسل ميدو جابر عرضية تصدى لها الحارس.

واصل المصري سيطرته على المباراة لكن دون خطورة حقيقية على مرمى جمهورية شبين.

ومن هجمة سريعة للمصري أنهاها ميدو جابر بتسديدة يسارية زاحفة سكنت الشباك لتعلن عن الهدف الأول للمصري.

وأدرك جمهورية شبين التعادل في الدقيقة 40 لكن تم إلغائه بداعي التسلل على جدو.

وجاء الشوط الثاني هادئا للغاية في أحداثه وسط سيطرة من المصري لكن دون خطورة على مرمى جمهورية شبين.

وكاد صلاح محسن يسجل هدفا ثانيا لكن تسديدته مرت لخارج الملعب.

ولم يحدث جديد وغابت الخطورة عن الفريقين لتنتهي المباراة بفوز المصري بهدف دون رد.

المصري جمهورية شبين كأس مصر
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