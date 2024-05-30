الكشف عن مكافآت منتخب ألمانيا خلال يورو 2024

الخميس، 30 مايو 2024 - 17:04

كتب : FilGoal

منتخب ألمانيا

كشفت شبكة سكاي سبورت ألمانيا لائحة المكافآت الخاصة بالمنتخب الألماني في بطولة يورو 2024.

وتستضيف ألمانيا البطولة القارية بعد نحو أسبوعين لمدة شهر كامل.

وجاءت لائحة المكافآت التي سيحصل عليها كل لاعب في المنتخب الألماني حسب النتائج في يورو 2024 على النحو التالي:

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• فوز بمباراة ضمن مرحلة المجموعات: 50 ألف يورو

• ربع النهائي: 100 ألف يورو

• نصف النهائي: 150 ألف يورو

• الوصيف: 250 ألف يورو

• التتويج بالبطولة: 400 ألف يورو

وتنطلق بطولة يورو 2024 يوم 14 يونيو المقبل.

وتنتهي البطولة يوم 14 يوليو القادم.

منتخب ألمانيا ألمانيا يورو 2024
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