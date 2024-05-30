إبراهيم حسن يكشف لـ في الجول تحسينه لشيء في المنتخب بعد حديث مع اللاعبين.. واتفاق

الخميس، 30 مايو 2024 - 17:01

كتب : أحمد الخولي

إبراهيم حسن - منتخب مصر

كشف إبراهيم حسن مدير منتخب مصر عن عمله خلال الفترة الماضية على تحسين اللائحة المالية الخاصة بمكافآت اللاعبين.

وتحدث إبراهيم حسن لـFilGoal.com اليوم الخميس قائلا: "منذ تولي المسؤولية عملت على تحسين اللائحة المالية الخاصة بالمكافآت التي تخص منتخب مصر على مدار الفترة الماضية بمفاوضات وجلسات مع اتحاد الكرة".

وواصل "لاحظت منذ البداية بالحديث مع اللاعبين ذلك الأمر وضرورة صرف المكافآت في وقتها".

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وأتم "وتوصلت لاتفاق مع اتحاد الكرة بصرف فوري للمكافآت بداية من مواجهة بوركينا فاسو".

ويستعد منتخب مصر لملاقاة بوركينا فاسو في السادس من شهر يونيو المقبل في استاد القاهرة في العاشرة مساء في ثالث جولات التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وبعدها بأربعة أيام سيحل منتخب مصر ضيفا على غينيا بيساو لمواجهتها في الجولة الرابعة وستنطلق المباراة في السابعة مساء.

ويلعب منتخب مصر في المجموعة الأولى بجوار كل من بوركينا فاسو وسيراليون وجيبوتي وغينيا بيساو وإثيوبيا.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة بست نقاط عقب فوزه على جيبوتي وسيراليون.

فيما يحتل منتخب بوركينا فاسو المركز الثاني بأربع نقاط.

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