انتهت كأس مصر - المصري (1) - (0)جمهورية شبين.. انتصار الفريق البورسعيدي
الخميس، 30 مايو 2024 - 16:43
كتب : FilGoal
يلعب المصري أمام جمهورية شبين ضمن دور الـ32 من مسابقة كأس مصر.
ويقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة المصري أمام جمهورية شبين في كأس مصر.
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نهاية المباراة بفوز المصري بهدف دون رد.
ق85: المصري مازال متقدما في النتيجة.
ق70: هدوء في مجريات المباراة.
ق56: تسديدة ضعيفة من حسين السيد تصدى لها حارس شبين بسهولة.
انطلاق الشوط الثاني.
نهاية الشوط الأول بتقدم المصري بهدف دون رد.
ق40: جمهورية شبين يسجل التعادل لكن تم إلغاء الهدف بداعي التسلل.
ق30: جوووووول ميدو جابر يفتتح التسجيل للمصري بتسديدة يسارية زاحفة سكنت الشباك.
ق17: تسديدة من صلاح محسن مرت لخارج الملعب.
ق8: سيطرة متبادلة بين الفريقين على مجريات اللعب في الدقائق الأولى.
انطلاق المباراة.