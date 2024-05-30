انتهت كأس مصر - المصري (1) - (0)جمهورية شبين.. انتصار الفريق البورسعيدي

الخميس، 30 مايو 2024 - 16:43

كتب : FilGoal

المصري

يلعب المصري أمام جمهورية شبين ضمن دور الـ32 من مسابقة كأس مصر.

ويقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة المصري أمام جمهورية شبين في كأس مصر.

لمتابعة مباراة المصري أمام جمهورية شبين دقيقة بدقيقة اضغط هنا.

أخبار متعلقة:
كأس مصر - صلاح محسن يقود هجوم المصري أمام جمهورية شبين.. وجاد في حراسة المرمى مصدر من الأهلي لـ في الجول: ليس لنا أي تعليق على حكم الشحات.. وهذا الأمر غير صحيح خدمة في الجول – طرح دفعة جديدة من تذاكر مباراة مصر وبوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم مصدر مقرب من حسين الشحات يكشف لـ في الجول خطوة اللاعب بعد حُكم الشيبي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نهاية المباراة بفوز المصري بهدف دون رد.

ق85: المصري مازال متقدما في النتيجة.

ق70: هدوء في مجريات المباراة.

ق56: تسديدة ضعيفة من حسين السيد تصدى لها حارس شبين بسهولة.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم المصري بهدف دون رد.

ق40: جمهورية شبين يسجل التعادل لكن تم إلغاء الهدف بداعي التسلل.

ق30: جوووووول ميدو جابر يفتتح التسجيل للمصري بتسديدة يسارية زاحفة سكنت الشباك.

ق17: تسديدة من صلاح محسن مرت لخارج الملعب.

ق8: سيطرة متبادلة بين الفريقين على مجريات اللعب في الدقائق الأولى.

انطلاق المباراة.

المصري جمهورية شبين كأس مصر
نرشح لكم
مصدر من بيراميدز لـ في الجول: إيقاف الشيبي شيء لا يصدقه عقل.. وقرار منتظر مباشر كأس مصر - الإسماعيلي (1)-(1) القناة.. عمرو بركات يهدر بسبب أزمة الشحات.. اتحاد الكرة يعلن إيقاف الشيبي إلى ثمن النهائي.. المصري يعبر جمهورية شبين في كأس مصر المحكمة الرياضية تقبل استئناف الإسماعيلي ضد لاعبه السابق أنا الصقر (5) - تعرضت لانتقادات شديدة بأمم إفريقيا 2006 وليبي أنصفني.. وسر لقب الصقر كأس مصر - صلاح محسن يقود هجوم المصري أمام جمهورية شبين.. وجاد في حراسة المرمى مصدر من الأهلي لـ في الجول: ليس لنا أي تعليق على حكم الشحات.. وهذا الأمر غير صحيح
أخر الأخبار
مؤتمر مدرب الهلال: نطمح لتحقيق اللقب الثالث.. وسنتأثر بغياب سافيتش ولكن دقيقة | سعودي في الجول
ينافس مبابي.. رائعة مصطفى محمد ضمن الأهداف المرشحة لجائزة الأفضل في الدوري الفرنسي 8 دقيقة | الكرة الأوروبية
مؤتمر مدرب النصر: ننتظر صافرة عادلة في نهائي كأس خادم الحرمين ضد الهلال 13 دقيقة | سعودي في الجول
يورو 2024 - إريكسن وكيير وهويلوند في قائمة الدنمارك.. ورباعي من أندرلخت 30 دقيقة | الكرة الأوروبية
بعد موافقة الأهلي على طلب الاتحاد.. نقل ملعب نهائي دوري السوبر للمحترفين ساعة | كرة سلة
مصدر من بيراميدز لـ في الجول: إيقاف الشيبي شيء لا يصدقه عقل.. وقرار منتظر ساعة | الدوري المصري
مباشر كأس مصر - الإسماعيلي (1)-(1) القناة.. عمرو بركات يهدر ساعة | الكرة المصرية
بسبب أزمة الشحات.. اتحاد الكرة يعلن إيقاف الشيبي 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 يلتقيان في نهائي للمرة الثالثة.. موعد مباراة الأهلي والزمالك المبدئي في سوبر إفريقيا 2 قائمة منتخب مصر – عودة صلاح والشناوي وزيزو.. وانضمام نجمي إنبي والزمالك لأول مرة 3 مصدر من هدرسفيلد لـ في الجول: سنشكو بيراميدز لدى فيفا بسبب رمضان صبحي 4 انتهت نهائي دوري اليد - الأهلي (27)-(21) الزمالك.. اللقب في الجزيرة