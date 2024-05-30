كأس مصر - صلاح محسن يقود هجوم المصري أمام جمهورية شبين.. وجاد في حراسة المرمى

يقود صلاح محسن هجوم المصري خلال مواجهة جمهورية شبين ضمن دور الـ32 من كأس مصر.

ويلعب المصري أمام جمهورية شبين بعد قليل على استاد برج العرب ضمن كأس مصر.

وأعلن علي ماهر تشكيل المصري لمواجهة جمهورية شبين كالتالي:

حراسة المرمى: محمود جاد

الدفاع: كريم العراقي – محمد طارق – محمد دبش – حسين السيد

الوسط: عمرو موسى – محمود حمادة

أمامهما: فخر الدين بن يوسف - عبد الرحيم دغموم- ميدو جابر

الهجوم: صلاح محسن.

وسيلعب الفائز من مباراة المصري أمام جمهورية شبين ضد الفائز من مواجهة البنك الأهلي أمام بتروجت.