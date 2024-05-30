حوار في الجول - رئيس البنك الأهلي يكشف تفاصيل شكواه ضد لجنة المسابقات.. ومفاوضات أبو جبل وفيصل

كشف أشرف نصار رئيس مجلس إدارة نادي البنك الأهلي تفاصيل شكواه ضد لجنة المسابقات وطلبه بتعديل اللائحة.

ويحتل البنك الأهلي المركز الـ14 بجدول ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة جمعهم خلال 25 مباراة.

وقال أشرف نصار في حواره مع FilGoal.com : "تعرضنا للظلم وأرسلنا مذكرة احتجاج وشكوى بعد الأخطاء العديدة التي أثرت علينا".

وأوضح رئيس البنك الأهلي "على سبيل المثال خسرنا مباراة فاركو بسبب هدف من خطأ واضح ولكن لغياب تقينة الفيديو تم احتسابه".

وواصل "حكم مباراة فاركو أبلغنا بعدم وجود تقنية الفيديو قبل المباراة ولكن اللائحة تنص على خوض المباريات بدون التقنية حال عدم تواجدها وسنعمل على تعديل هذا البند".

وتابع "كذلك خلال مواجهة الزمالك تعرض أسامة فيصل لطرد غير مستحق، إضافة إلى خوض 3 مباريات متتالية خارج أرضي بالإسكندرية أمام الاتحاد وسموحة وفاركو".

ويلعب البنك الأهلي أمام بتروجت غدا ضمن دور الـ32 من مسابقة كأس مصر.

وأوضح رئيس البنك الأهلي "على سبيل المثال خسرنا مباراة فاركو بسبب هدف من خطأ واضح ولكن لغياب تقينة الفيديو تم احتسابه"

وواصل "حكم مباراة فاركو أبلغنا بعدم وجود تقنية الفيديو قبل المباراة ولكن اللائحة تنص على خوض المباريات بدون التقنية حال عدم تواجدها وسنعمل على تعديل هذا البند".

وتابع "كذلك خلال مواجهة الزمالك تعرض أسامة فيصل لطرد غير مستحق، إضافة إلى خوض 3 مباريات متتالية خارج أرضي بالإسكندرية أمام الاتحاد وسموحة وفاركو".

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مفاوضات الأهلي

وعن طلب النادي الأهلي التعاقد مع أسامة فيصل أوضح "الأهلي لم يدخل في مفاوضات رسمية أو شفهية من أجل التعاقد مع أسامة فيصل".

وتابع "أسامة فيصل يرتبط معنا بعقد دائم ولا توجد نسبة من إعادة البيع لنادي الزمالك. الشرط الجزائي بيننا وبين اللاعب".

ويستعد أسامة فيصل للمشاركة مع منتخب مصر الأولمبي في منافسات دورة الألعاب الأولمبية بباريس.

كما تحدث رئيس نادي البنك الأهلي عن مفاوضات الأهلي لضم محمد أبو جبل خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة.

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