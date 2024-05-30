حوار في الجول - رئيس البنك الأهلي يكشف تفاصيل شكواه ضد لجنة المسابقات.. ومفاوضات أبو جبل وفيصل

الخميس، 30 مايو 2024 - 15:42

كتب : حامد وجدي

أشرف نصار - رئيس البنك الأهلي

كشف أشرف نصار رئيس مجلس إدارة نادي البنك الأهلي تفاصيل شكواه ضد لجنة المسابقات وطلبه بتعديل اللائحة.

ويحتل البنك الأهلي المركز الـ14 بجدول ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة جمعهم خلال 25 مباراة.

وقال أشرف نصار في حواره مع FilGoal.com : "تعرضنا للظلم وأرسلنا مذكرة احتجاج وشكوى بعد الأخطاء العديدة التي أثرت علينا".

أخبار متعلقة:
المصري اليوم: بقضية الشيبي.. الحُكم بحبس الشحات لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ وغرامة مالية مدرب الجزائر يوضح أسباب استبعاد محرز حوار في الجول – المنيري يكشف القواعد المتبعة في كأس العالم 2026 لتجنب ارتفاع درجات الحرارة بيبو: غير صحيح سوء حالة معلول النفسية.. يتم إقحام اسمي في أي مشكلة وحقيقة ما حدث مع تاو

وأوضح رئيس البنك الأهلي "على سبيل المثال خسرنا مباراة فاركو بسبب هدف من خطأ واضح ولكن لغياب تقينة الفيديو تم احتسابه".

وواصل "حكم مباراة فاركو أبلغنا بعدم وجود تقنية الفيديو قبل المباراة ولكن اللائحة تنص على خوض المباريات بدون التقنية حال عدم تواجدها وسنعمل على تعديل هذا البند".

وتابع "كذلك خلال مواجهة الزمالك تعرض أسامة فيصل لطرد غير مستحق، إضافة إلى خوض 3 مباريات متتالية خارج أرضي بالإسكندرية أمام الاتحاد وسموحة وفاركو".

ويلعب البنك الأهلي أمام بتروجت غدا ضمن دور الـ32 من مسابقة كأس مصر.

وأوضح رئيس البنك الأهلي "على سبيل المثال خسرنا مباراة فاركو بسبب هدف من خطأ واضح ولكن لغياب تقينة الفيديو تم احتسابه"

وواصل "حكم مباراة فاركو أبلغنا بعدم وجود تقنية الفيديو قبل المباراة ولكن اللائحة تنص على خوض المباريات بدون التقنية حال عدم تواجدها وسنعمل على تعديل هذا البند".

وتابع "كذلك خلال مواجهة الزمالك تعرض أسامة فيصل لطرد غير مستحق، إضافة إلى خوض 3 مباريات متتالية خارج أرضي بالإسكندرية أمام الاتحاد وسموحة وفاركو".

مفاوضات الأهلي

وعن طلب النادي الأهلي التعاقد مع أسامة فيصل أوضح "الأهلي لم يدخل في مفاوضات رسمية أو شفهية من أجل التعاقد مع أسامة فيصل".

وتابع "أسامة فيصل يرتبط معنا بعقد دائم ولا توجد نسبة من إعادة البيع لنادي الزمالك. الشرط الجزائي بيننا وبين اللاعب".

ويستعد أسامة فيصل للمشاركة مع منتخب مصر الأولمبي في منافسات دورة الألعاب الأولمبية بباريس.

كما تحدث رئيس نادي البنك الأهلي عن مفاوضات الأهلي لضم محمد أبو جبل خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة.

البنك الأهلي أسامة فيصل محمد أبو جبل
نرشح لكم
أنا الصقر (5) - تعرضت لانتقادات شديدة بأمم إفريقيا 2006 وليبي أنصفني.. وسر لقب الصقر إبراهيم حسن يكشف لـ في الجول تحسينه لشيء في المنتخب بعد حديث مع اللاعبين.. واتفاق مباشر كأس مصر - المصري (0) - (0)جمهورية شبين.. سيطرة متبادلة كأس مصر - صلاح محسن يقود هجوم المصري أمام جمهورية شبين.. وجاد في حراسة المرمى مصدر من الأهلي لـ في الجول: ليس لنا أي تعليق على حكم الشحات.. وهذا الأمر غير صحيح خدمة في الجول – طرح دفعة جديدة من تذاكر مباراة مصر وبوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم مصدر مقرب من حسين الشحات يكشف لـ في الجول خطوة اللاعب بعد حُكم الشيبي المصري اليوم: بقضية الشيبي.. الحُكم بحبس الشحات لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ وغرامة مالية
أخر الأخبار
أنا الصقر (5) - تعرضت لانتقادات شديدة بأمم إفريقيا 2006 وليبي أنصفني.. وسر لقب الصقر 2 دقيقة | الكرة المصرية
الكشف عن مكافآت منتخب ألمانيا خلال يورو 2024 23 دقيقة | الكرة الأوروبية
إبراهيم حسن يكشف لـ في الجول تحسينه لشيء في المنتخب بعد حديث مع اللاعبين.. واتفاق 26 دقيقة | منتخب مصر
مباشر كأس مصر - المصري (0) - (0)جمهورية شبين.. سيطرة متبادلة 44 دقيقة | الكرة المصرية
كأس مصر - صلاح محسن يقود هجوم المصري أمام جمهورية شبين.. وجاد في حراسة المرمى 50 دقيقة | الكرة المصرية
مصدر من الأهلي لـ في الجول: ليس لنا أي تعليق على حكم الشحات.. وهذا الأمر غير صحيح ساعة | الكرة المصرية
خدمة في الجول – طرح دفعة جديدة من تذاكر مباراة مصر وبوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم ساعة | الكرة المصرية
مصدر مقرب من حسين الشحات يكشف لـ في الجول خطوة اللاعب بعد حُكم الشيبي ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 يلتقيان في نهائي للمرة الثالثة.. موعد مباراة الأهلي والزمالك المبدئي في سوبر إفريقيا 2 قائمة منتخب مصر – عودة صلاح والشناوي وزيزو.. وانضمام نجمي إنبي والزمالك لأول مرة 3 مصدر من هدرسفيلد لـ في الجول: سنشكو بيراميدز لدى فيفا بسبب رمضان صبحي 4 انتهت نهائي دوري اليد - الأهلي (27)-(21) الزمالك.. اللقب في الجزيرة