حوار في الجول – المنيري يكشف القواعد المتبعة في كأس العالم 2026 لتجنب ارتفاع درجات الحرارة

يستعد الاتحاد الدولي لكرة القدم لتطبيق بروتوكول طبي جديد خلال كأس العالم 2026 لتجنب تأثير ارتفاع درجات الحرارة.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا كأس العالم 2026 بمشاركة 48 منتخبا لأول مرة.

FilGoal.com أجرى حوارا مع مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز الذي كشف عن بروتوكول جديد سيتبعه فيفا خلال كأس العالم 2026.

وقال المنيري في حوار مع FilGoal.com: "كأس العالم هيتلعب في 16 مدينة بكندا وأمريكا والمكسيك.اللاعبون سيعانون من ارتفاع درجة الحرارة ببعض المدن وهذا ما يؤثر بشكل سلبي على أدائهم في المباريات وكذلك يعرضهم للإصابات العضلية".

وأوضح "الاتحاد الدولي لكرة القدم سيقوم بقياس (درجة الحرارة الرطبة) للملاعب، في حال من 26 إلى 28 درجة مئوية سيتم التوقف عند الدقيقة 30 من كل شوط والحصول على استراحة تبريد، أما في حالة ارتفاعها عن 28 درجة فسيتم تأجيل المباراة ".

وإليكم فيديو الحوار:

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وتستضيف 16 مدينة مختلفة مباريات كأس العالم والتي سيرتفع عددها لـ 104 مباراة عوضا عن 64.