كومباني: لم أستطع رفض بايرن.. وهذه أهدافي مع البافاري

الخميس، 30 مايو 2024 - 13:32

كتب : FilGoal

فينسنت كومباني - أرسنال ضد بيرنلي

أوضح فينسينت كومباني المدير الفني الجديد لبايرن ميونيخ أن عدة أندية تواصلت معه من أجل تدريب أحدها، لكنه لم يستطع رفض تدريب الفريق البافاري.

وأعلن نادي بايرن ميونيخ تعاقده مع فينسنت كومباني كمدير فني جديد للفريق لمدة ثلاثة مواسم.

وقال كومباني في مؤتمر صحفي: "أنا متحمس للغاية دائمًا وهدفي هو جعل اللاعبين أفضل. أكثر ما يحفزني هو الأوقات التي لا تسير فيها الأمور على ما يرام. هذه هي طبيعتي على المستوى الشخصي والمهني. بايرن ناد عظيم، لا أريد فقط أن يكون لدي أفضل اللاعبين، ولكن أيضًا أفضل فريق".

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وأضاف "لكي تعمل كمدرب، عليك أن تعمل 24 ساعة في اليوم. أركز بنسبة 100% على وظيفتي. كنت محظوظًا بما يكفي لأن عدة أندية تواصلت معي ولكني اتخذت قراري. ثم فكرت: نعم، يجب أن أذهب إلى بافاريا".

وتابع "نريد الفوز بكل مباراة، دائمًا يجب أن يكون تكون تلك هي أولويتنا دائمًا. نرغب في الوصول لنهائي دوري أبطال أوروبا في ميونيخ عام 2025. لكننا لن نحقق ذلك من خلال الحديث عنه، سيتعين علينا العمل بجد من أجل ذلك".

وأكمل البلجيكي "لقد قمت بتدريب أحد أصغر الفرق سنا في بلجيكا وواحد من أصغر الفرق في الدوري الإنجليزي. ما أطرحه على الطاولة هو الأشياء التي ستساعد اللاعبين على التحسن. لدي رؤية واضحة وسأقوم بتنفيذها هنا أيضًا في ألمانيا".

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وواصل "أعلم جيدا مدى عظمة هذا النادي، أنا فخور للغاية، ومتحمس لأن أكون هنا. بالنسبة لي فإن الموسم قد بدأ من الآن".

وأتم "أريد أن يتمتع اللاعبون بالشجاعة، أريد أن نكون أقوياء. وأن نلعب بهذه الطريقة، هذه هي شخصيتي أيضًا. أريد الحفاظ على ذلك في كافة المباريات".

ورحل البلجيكي كومباني -38 عاما- عن فريق بيرنلي الإنجليزي الذي قاده الموسم الماضي.

وكشف بايرن ميونيخ في إعلانه الرسمي التعاقد مع كومباني حتى صيف 2027 ولم يكشف عن التفاصيل المالية.

وصرح كومباني عبر موقع بايرن ميونيخ الرسمي قائلا: "أتطلع إلى التحدي الذي يواجهه بايرن ميونيخ، وشرف عظيم لي التمكن من العمل في هذا النادي".

وتابع "بايرن ميونيخ مؤسسة كبيرة وكمدرب عليك أن تدافع عن هويتك، أحب امتلاك الكرة والإبداع وعلينا أن نكون شرسين على أرض الملعب".

وتوصل بايرن إلى اتفاق مع بيرنلي الإنجليزي بشأن الحصول على خدمات مدربه البلجيكي.

وكشفت شبكة سكاي سبورت ألمانيا في وقت سابق أن بايرن توصل إلى اتفاق مع بيرنلي بشأن الأمور المالية لترك كومباني.

وشهدت الأيام الماضية مفاوضات مكثفة بين بايرن وبيرنلي بشأن كومباني، حيث كان يرغب النادي الإنجليزي في الحصول على مبلغ مالي 20 مليون جنيه إسترليني مقابل تركه بينما كان يرغب بايرن في دفع 10 ملايين فقط.

وكان المدرب البلجيكي هو الأقرب في الفترة الأخيرة من تدريب الفريق البافاري بعد فشل المفاوضات مع الإيطالي روبيرتو دي زيربي مدرب برايتون السابق، والألماني أوليفير جلاسنر مدرب كريستال بالاس.

وأنهى بايرن ميونيخ الموسم الماضي في ألمانيا دون الحصول على أي بطولة، واحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري.

واحتل كومباني رفقة بيرنلي المركز قبل الأخير في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي وهبط لدوري القسم الثاني.

ولعب كومباني من قبل في فريق هامبورج الألماني من 2006 حتى 2008 قبل الانتقال إلى مانشستر سيتي.

ورحل توماس توخيل مدرب بايرن ميونيخ بعد انتهاء الموسم مثلما كان الاتفاق بالمغادرة بعد انتهاء منافسات الفريق.

ورفض أكثر من مدرب تولي مسؤولية تدريب بايرن ميونيخ مثل رالف رانجنيك ويوليان ناجلزمان.

فينسينت كومباني بايرن ميونيخ
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