مرتجي يتحدث عن مقارنة كولر وجوزيه وشعور الخطيب برحيل فايلر.. ورفض مصافحة لاعبة الزمالك

الخميس، 30 مايو 2024 - 13:06

كتب : FilGoal

خالد مرتجي - مارسيل كولر

تحدث خالد مرتجي أمين صندوق مجلس إدارة الأهلي عن مدربين الأهلي خلال الفترة الأخيرة.

وأكد مرتجي رفضه مصافحة مريم مصطفى لاعبة طائرة الزمالك ردا على عدم مصافحة العامري فاروق نائب مجلس إدارة الأهلي الراحل الموسم الماضي.

وكل ما يلي على لسان مرتجي عبر قناة أون تايم سبورتس 2:

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المدربون

"كولر كان من بين السير الذاتية التي تم ترشيحها، ولجنة التخطيط هي من وافقت عليه ثم تم تكليفي بإنهاء المفاوضات".

"كولر تعاقد مع الأهلي بسبب مكالمته مع محمود الخطيب، والموسم الماضي تلقى كولر عرضا من السعودية بـ 8 ملايين يورو لكنه فضّل الاستمرار مع النادي".

"الأهلي يساهم في نجاح المدربين وتحقيقهم للإنجازات، من الممكن تلقي عروض أكبر لكن شاهدنا في أكثر من مناسبة خروج مدربين ولم يستمروا أكثر من شهرين".

"كولر أم جوزيه؟ بالنسبة لجمهور الأهلي كله جوزيه في مكانة كبيرة بعد تحقيقه ما يقرب من 21 بطولة، أتمنى أن يصل كولر لإنجازات جوزيه وأشعر أن بإمكانه الوصول لذلك ولكن أعتقد جوزيه ليس له مثيل".

"غير صحيح طلب كولر زيادة راتبه أو مكافآت الفوز بالبطولات ونحن وهو ملتزمون بتعاقدنا".

"الخطيب كان دائم الاجتماع مع فايلر وأبلغنا عقب أحد الجلسات بشعوره أن ذلك المدرب لن يستمر لنهاية تعاقده مع الأهلي".

"رئيس الأهلي؟ هو طموح مشروع لكن بالنسبة لي أتمنى استمرار محمود الخطيب حتى بناء استاد الأهلي وهذا حقه علينا أن يكون ذلك في عهده، لا يمكنني تحديد تاريخ معين ولكن (فات الكتير وباقي القليل)".

ملفات متنوعة

"تعرضت لفترة من لجان إلكترونية معروف من خلفها بانتهاكات في عرضي وانتقاص من والدي وشائعات ضدي، لكن عندما أسير في الشارع أقابل مشجعين للزمالك ويكون هناك احترام متبادل، وليست لدي أي مشكلة مع الزمالك على العكس تربطني علاقة قوية منذ الصغر ولدي الكثير من الأصدقاء ولكن التنافس بيننا موجود داخل الملعب وخارجه احترام كبير بيننا".

"الشحات أخطأ في أزمته مع الشيبي، لكنه تعرض لعقوبة من اتحاد الكرة ومن الأهلي نفسه، وطبقا للوائح اتحاد الكرة والاتحاد الدولي لا يمكن اللجوء لمحاكم مدنية، ولا أعلم مستجدات الأمر حتى الآن".

"لاعب زملكاوي كنت أتمنى ضمه للأهلي؟ عمر جابر".

"هل عودة رمضان صبحي للأهلي واردة؟ أشك".

"أحمد فتحي أكثر لاعب حزنت بسبب رحيله عن الأهلي".

"في رأيي علي معلول وإمام عاشور ومروان عطية بين أفضل صفقات أبرمها الأهلي آخر 10 سنوات".

"لم يحدث إطلاقا عرض فكرة عودة لاعبات طائرة الزمالك إلى الأهلي مجددا".

"نعم عدم مصافحتي لمريم مصطفى -لاعبة طائرة الزمالك- كانت مقصودة ردا على ما فعلته مع الراحل العامري فاروق في الموسم السابق".

"من أسباب طفرة الأهلي في ألعاب الصالات تحديد أهداف في التعاقد آخر موسمين، تم زيادة عقود اللاعبين وبافتراض أن الراتب مليون جنيه نمنحه 750 ألف جنيه بينما الـ 250 ألف المتبقية بناء على تحقيق البطولات".

الأهلي خالد مرتجي مريم مصطفى
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