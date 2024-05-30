مرتجي: الأهلي لا يترك شيئا للظروف في التنظيم.. وسبب عدم إلغاء كاف قاعدة الهدف خارج الأرض

أعرب خالد مرتجي أمين صندوق مجلس إدارة الأهلي عن سعادته بنجاح النادي في تنظيم نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأشاد مرتجي بالتنظيم موضحا أن ذلك يكون بصورة تليق باسم مصر.

وكشف مرتجي عن حديثه مع مسؤولي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) بشأن إلغاء قاعدة الهدف خارج الأرض، لكنهم أقنعوه بضرورة استمرارها.

وقال مرتجي في بداية تصريحاته على قناة أون تايم سبورتس: "لا نريد أن ننسى ما يحدث في فلسطين ورفح لأنه أمر لا يرضي الله، ونسأل الله أن يربط على قلوبهم وينصرهم على التصرفات غير الأدمية التي تحدث لهم".

وتابع "لا يوجد شخص يمكنه تحمل الضغوط التي يتحملها محمود الخطيب، هو يعمل 16-17 ساعة في اليوم من أجل خدمة وإسعاد جماهير الأهلي".

وكل ما يلي على لسان خالد مرتجي:

دوري أبطال إفريقيا

"آخر 10 دقائق أمام الترجي هم الأصعب في البطولة بالنسبة لي، التعادل السلبي في الذهاب نتيجة مقلقة جدا".

"التنظيم الجيد؟ عندما ينظم الأهلي حدثا لا يترك شيئا للظروف والخطيب كان يشرف بنفسه على ذلك وأوجه الشكر لأجهزة الدولة على الدعم للخروج بصورة تليق بمصر".

"قلقت جدا بعد إصابة معلول في الذهاب، نعتبر معلول كمصري وهو من أعظم صفقات الأهلي، مجلس إدارة الأهلي لن يتأخر أبدا عن معلول لأنه جزء من العيلة بعد أن سطّر اسمه بحروف من ذهب".

"لقب دوري أبطال إفريقيا التاسع الشهير بالقاضية ممكن هو الأغلى بالنسبة لي، لكن لقب الموسم الماضي أمام الوداد في المغرب هو الأصعب".

"الجماهير هي أساس كرة القدم، الاتحاد الدولي يقيس نجاح كأس العالم بالحضور الجماهيري وليس حرفنة اللاعبين في النسخة".

"تحدثت مع كاف عن إلغاء قاعدة الهدف خارج الأرض بهدفين في حال التعادل لكن أبلغوني أن الأجواء في إفريقيا مختلفة عن أوروبا بسبب طول السفر واختلاف الملاعب وذلك سبب استمرار القاعدة".

فريق الكرة

"موديست كان أفضل اختيار لكولر بسبب الاحتياج لمهاجم، والجانب الإيجابي هو مساهمته في أهداف مؤثرة بالموسم".

"رحيل رمضان صبحي وقدوم إمام عاشور؟ نحن في عصر احتراف، لم أتوقع رحيل رمضان ولكن أتمنى ضم إمام".

"نعم هناك حق رعاية لأندية الزمالك وغزل المحلة وحرس الحدود بعد تعاقدنا مع إمام عاشور، لم نتلق إخطارا رسميا لكن ما أعلمه أن الأمر سيكون في حدود 50 ألف دولار إجمالا".

"لم أصدق أخبار أزمة الشناوي وشوبير على المشاركة في النهائي، الشناوي قائد الفريق ويسيطر جيدا على غرفة الملابس وأتوقع أن يكون كادر إداري له باع كبير".

"ندفع لأكثر من لاعب ومدير فني أجنبي في النشاط الرياضي للألعاب الأخرى بنظام 75% بالعملة الصعبة و25% بالجنيه المصري".

مونديال 2025

"حتى الآن لم نتلق أي خطاب رسمي بشأن جوائز كأس العالم للأندية 2025".

"كل مخاوفنا من منافسات الدوري الإفريقي حدثت بسبب الإجهاد والملاعب وضغط الوقت، ومن وجهة نظري إنها لم تفرز الناتج المتوقع، لكن عائدها المادي جيد وكنادي أهلي نحتاج أموالها بسبب صرفنا ما يقارب من مليون و100 ألف دولار شهريا ما بين لاعبين ومدربين أجانب في كافة الألعاب".

"كأس العالم 2025 في كرة القدم مختلف عن منافسات كرة اليد والسلة بشأن التعاقد مع محترفين للبطولة فقط، لذلك غير صحيح التفكير في استقدام نجم عالمي للمشاركة بالبطولة".

"شرف كبير تمثيل مصر وإفريقيا في منافسات كأس العالم، النظام الجديد أصعب بالتأكيد لكن دائما ما يكون الأهلي عند حسن الظن ودائما ما أقول أن الجيل الحالي هو خليفة جيل أبو تريكة وبركات وسيد معوض ووائل جمعة".

"بكائي بعد برونزية النسخة الأخيرة من مونديال الأندية؟ كانت مزيج من المشاعر بسبب مسؤوليتي كرئيس بعثة وتعب الراحل العامري فاروق وشعوري باستحقاقنا التأهل للنهائي".