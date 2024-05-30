مودرن فيوتشر يتمم اتفاقه بشأن ضم نجم المنصورة

أتم نادي مودرن فيوتشر اتفاقه مع نادي المنصورة بشأن ضم ضياء السيد مهاجم الفريق بداية من الموسم المقبل.

ضياء السيد كان قريبا من الانتقال للمصري البورسعيدي في الصيف الماضي ولكن بسبب المغالاة المادية توقفت الصفقة.

وحسبما علم FilGoal.com فإن مودرن فيوتشر أتم اتفاقه بشأن ضم ضياء السيد لمدة 5 مواسم مقابل مليون ونصف المليون جنيه مع وجود نسبة 10% من إعادة البيع.

ضياء السيد ساهم في تأهل المنصورة لدوري المحترفين ساهم في تسجيل 8 أهداف بعدما أحرز 5 أهداف وصنع 3 خلال الموسم الحالي.

المهاجم صاحب الـ23 عاما سيعزز صفوف مودرن فيوتشر بداية من الموسم المقبل.