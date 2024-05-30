الخليفي: لا استبعد عودة مبابي للدوري الفرنسي يوما ما

الخميس، 30 مايو 2024 - 12:09

كتب : FilGoal

كيليان مبابي

لم يستبعد ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان عودة كيليان مبابي إلى الدوري الفرنسي يوما ما.

وتشير التقارير إلى أن مبابي قد اقترب من التوقيع مع ريال مدريد بشكل رسمي بعد نهاية رحلته مع الفريق الباريسي ليصبح لاعبا للفريق الملكي في الموسم المقبل.

وقال الخليفي في تصريحات نشرتها صحيفة ديلي ميل: "أتمنى لمبابي كل التوفيق. لقد قدم أشياء استثنائية لنا على مدار 7 سنوات".

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وأضاف "لقد انضم إلينا حين كان مراهقا عمره 18 عامًا، وهو الآن رجل كبير وأفضل لاعب في العالم".

وتابع "أنا فخور بما قدمه مبابي للنادي. لا تعرف، ربما يعود يوما ما إلى فرنسا".

يوم الأربعاء كشفت صحيفة ليكيب الفرنسية عن عدم حصول كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان السابق على راتبه منذ شهر إبريل.

وفقا للصحيفة فإن ناصر الخليفي رئيس النادي لم يمنح مبابي راتبه منذ أكثر من شهر وهو ما يرفضه اللاعب الفرنسي.

ووفقا للتقارير فإن مبابي قد وافق على عدم الحصول على 80 مليون يورو قيمة بند الوفاء للنادي والتي فعلت بعد تمديد تعاقده في المرة السابقة.

وينتظر باريس سان جيرمان موافقة كتابية من مبابي ليضمن عدم مطالبة اللاعب بالمبلغ خلال الفترة المقبلة وفي المقابل لا يرغب النادي أيضا في دفع راتبه.

ليكيب أشارت إلى أن العلاقة بين مبابي والخليفي قد وصلت إلى نقطة مسدودة لا يتحدثان فيها سويا ولذلك فإن الفريق القانوني للطريفين يعملان على إيجاد حل في الفترة الحالية ليحصل كل طرف على حقوقه خصوصا مع رغبة اللاعب في الحصول على راتبه.

وكان كيليان قد رفض تفعيل بند تمديد عقده لموسم إضافي مع باريس سان جيرمان وهو ما يثير غضب الخليفي والذي يرى أن اللاعب قد وعده من قبل بعدم الرحيل عن الفريق مجانا.

وفقا للتقارير فإن مبابي والخليفي قد دخلا في مشادة كلامية حادة خلال المباراة الأخيرة لمبابي مع باريس في الدوري على ملعب حديقة الأمراء.

كيليان مبابي ناصر الخليفي
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