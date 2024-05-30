مرض لونين يزيد فرص كورتوا في المشاركة بنهائي دوري الأبطال
الخميس، 30 مايو 2024 - 12:06
كتب : FilGoal
تعززت فرص تيبو كورتوا حارس ريال مدريد في المشاركة بنهائي دوري أبطال أوروبا ضد بروسيا دورتموند بعد مرض زميله أندري لونين.
كورتوا العائد من قبل أسابيع من إصابة الرباط الصليبي كان يتنافس مع زميله الذي تألق على مدار الموسم على المشاركة في النهائي المنتظر.
وذكرت جريدة أس أن لونين لم يتدرب مع الفريق في اليومين الماضيين بسبب الاشتباه بإصابته بالانفلونزا.
وأضاف التقرير أن لونين تدرب وحيدا خوفا من نقل العدوى لزملائه في الفريق.
ومن المتوقع أن يسافر لونين إلى لندن وحيدا، بعد سفر البعثة يوم الخميس.
وبذلك أصبحت فرص كورتوا في المشاركة كبيرة.
ويصطدم ريال مدريد بروسيا دورتموند في نهائي دوري الأبطال على ملعب ويمبلي يوم السبت المقبل.
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