أيوب الكعبي.. من تحت الأنقاض إلى ملك متوج على عرش بلاد الإغريق

الخميس، 30 مايو 2024 - 12:09

كتب : محمود حمدي

أيوب الكعبي

الإثنين 6 فبراير 2023 عرفت تركيا أكبر كارثة طبيعية في آخر 8 عقود، بزلزال مدمر ضربها رفقة سوريا، وخلّف مئات القتلى وآلاف الجرحى وعدد هائل من المنازل المدمرة.

وضرب الزلزال بقوة مدينة مرعش حيث يتواجد نادي هاتاي سبور الذي ينافس في الدوري التركي الممتاز ويقود هجومه المغربي أيوب الكعبي.

الكعبي كان يقطن رفقة أسرته في مدينة هاتاي التي ضربها الزلزال وهنا بدأ القلق يسيطر وتسارعت ضربات القلب خوفا من نهاية مأساوية لهداف الوداد السابق وأسرته.

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"السلام عليكم، كنشكركم على الرسائل الحمد لله. أنا وعائلتي بخير، دعواتكم معنا والله احفظ الجميع" رسالة كتبها الكعبي عبر إنستجرام ليطمئن الجميع.

الكعبي الذي نجا من الموت بأعجوبة وكان يتمنى فقط السلامة والبقاء على قيد الحياة رفقة أسرته لم يكن يعلم أنه سيكت التاريخ بحروف من نور.

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غادر الكعبي الدوري التركي وخاض تجربة قصيرة مع السد القطري لمدة 6 أشهر وسجل معه 6 أهداف خلال 13 مباراة.

مع بداية الموسم الحالي انتقل الكعبي إلى أولمبياكوس اليوناني ليخوض تجربته الثانية في أوروبا.

انفجر الكعبي مع النادي اليوناني وكتب معه التاريخ ليصبح علامة فارقة في النادي الأكثر شعبية في بلاد الإغريق.

478 يوما حولت مسار حياة أيوب الكعبي من زلزال تركيا المدمر والموت المحقق إلى المجد الأوروبي.

نعم 478 يوما هو الفارق الزمني بين تاريخ يوم وقوع زالزال تركيا وبين مباراة نهائي بطولة المؤتمر الأوروبي بين أولمبياكوس وفيورنتينا الإيطالي.

أولمبياكوس اليوناني حصد أول ألقابه الأوروبية في تاريخه بالفوز على فيورنتينا الإيطالي بنتيجة 1-0 في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي في نسختها الثالثة بمباراة أقيمت في ملعب أيك أُثينا باليونان.

المباراة ظلت معقدة حتى جاءت الدقيقة 115 ليسجل أيوب الكعبي هدفا قاتلا برأسية بعدما حوّل عرضية سانتياجو هييزي في الشباك.

احتفل اليونانيون لثواني لكن عم الصمت اليونان بأكملها لمدة 4 دقائق في انتظار تأكيد صحة الهدف من تقنية الفيديو، وأعلن الحكم صحة الهدف لتعم الأفراح اليونان وبيرايوس بلقب يوناني احتاج بطل عربي مغربي.

أيوب الكعبي رفع رصيده في البطولة لـ 11 هدفا كأفضل هداف في البطولة.

وأصبح الكعبي أكثر لاعب عربي يسجل أهدافا أمام نفس الخصم (أستون فيلا) في دور إقصائي من مسابقة أوروبية برصيد 5 أهداف بعد حسام حسن في 1991 (4 أهداف مع نيوشاتل ضد سيلتك).

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وأصبح المغربي أكثر لاعب عربي تسجيلا للأهداف في نسخة واحدة من المسابقات الأوروبية برصيد 16 هدفا(5 في الدوري الأوروبي و11 في دوري المؤتمر). محطما رقم محمد صلاح في موسم 2017-18 مع ليفربول برصيد 10 أهداف.

وعادل رقم راداميل فالكاو هداف بورتو في 2011-12 بالدوري الأوروبي، بتسجيل 5 أهداف في نصف نهائي مسابقة أوروبية.

أولمبياكوس الذي سيحتفل في شهر مارس 2025 بعامه المئوي سيحفر تاريخ 29 مايو 2024 في تاريخه بالذهب والفضل يعود إلى الكعبي الذي بات ملكا متوجا في بلاد الإغريق.

أيوب الكعبي أولمبياكوس دوري المؤتمر الأوروبي
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