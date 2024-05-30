نهائي كأس ملك السعودية – الهلال يستعيد مالكوم أمام النصر

الخميس، 30 مايو 2024 - 11:21

كتب : FilGoal

مالكو

استعاد الهلال خدمات نجمه البرازيلي مالكوم فيليبي قبل خوض المواجهة المرتقبة أمام الهلال.

ويلعب الهلال أمام النصر مساء الجمعة على ملعب الجوهرة المشعة ضمن نهائي كأس ملك السعودية.

وشارك مالكوم في تدريبات الهلال بعد تعافيه من الإصابة العضلية التي لحقت به مؤخرا.

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وبات مالكوم جاهزا لخوض مواجهة الهلال أمام النصر وتعزيز خيارات المدرب البرتغالي جورج جيسوس.

في المقابل يفقد الهلال خدمات الصربي سيرجي سافيتش أحد أهم العناصر الأساسية خلال مواجهة النصر بعد حصوله على البطاقة الحمراء في مواجهة الاتحاد بنصف النهائي.

الهلال تأهل إلى نهائي كأس ملك السعودية عقب الفوز على الاتحاد 2-1، فيما حجز النصر مقعده بالفوز على الخليج بهدف دون رد.

ويدخل الهلال المباراة بقيادة هدافه الصربي ألكسندر ميتروفيتش بمعنويات مرتفعة بعدما حسم لقبي الدوري السعودي للمحترفين وكأس السوبر السعودي في انتظار تحقيق اللقب المحلي الثالث بالموسم الحالي.

في المقابل يسعى النصر بقيادة الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو لحمل أول ألقابه المحلية في الموسم الحالي بعدما تفوق على الهلال وفاز عليه في نهائي البطولة العربية للأندية قبل انطلاق الموسم.

الهلال النصر
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