ميسي يسجل في خسارة إنتر ميامي أمام أتلانتا يونايتد بالدوري الأمريكي

الخميس، 30 مايو 2024 - 11:08

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - إنتر ميامي ضد مونتيري

سجل ليونيل ميسي هدفا في خسارة إنتر ميامي أمام أتلانتا ضمن منافسات الدوري الأمريكي.

ليونيل ميسي

النادي : إنتر ميامي

إنتر ميامي

وتعرض إنتر ميامي للخسارة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وسجل ميسي هدف إنتر ميامي الوحيد ليرفع رصيده إلى 11 هدفا بفارق هدفين عن صدارة الهدافين.

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وتجمد رصيد إنتر ميامي عند 34 نقطة في صدارة ترتيب القسم الشرقي من الدوري الأمريكي.

ولعب إنتر ميامي 17 مباراة، بينما أتلانتا يونايتد رفع رصيده عند 16 نقطة من 15 مباراة.

ويلعب إنتر ميامي مباراته المقبلة أمام سانت لويس سيتي فجر الأحد المقبل.

وتعرض إنتر ميامي للهزيمة الثالثة في مسابقة الدوري الأمريكي هذا الموسم.

وتعتبر تلك الخسارة هي الأولى لإنتر ميامي في الدوري بعد تسع مباريات دون هزيمة.

إنتر ميامي الدوري الأمريكي ليونيل ميسي
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