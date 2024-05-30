أسطورة ليفربول يتحدث عن رحيل صلاح وخلافه مع كلوب

الخميس، 30 مايو 2024 - 10:59

كتب : FilGoal

محمد صلاح ويورجن كلوب

يرى روبي فاولر أسطورة ليفربول أن الخلاف الذي حدث بين محمد صلاح ويورجن كلوب أمر طبيعي في كرة القدم.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

ودخل صلاح في مشادة كلامية مع مدربه يورجن كلوب أثناء استعداده للمشاركة في مباراة ليفربول أمام وست هام.

وقال فاولر في تصريحات عبر القناة الأولى: "خلاف صلاح مع كلوب؟ هذا يحدث في المباريات، المشادات تحدث بشكل طبيعي في كرة القدم".

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وأضاف "صلاح بدأ الموسم بشكل جيد ولكن كأس الأمم الإفريقية أثرت عليه، اللاعب الذي ذهب إلى مصر ليس الذي عاد".

وعن إمكانية رحيل محمد صلاح عن ليفربول قال فاولر: " ليس لدي إجابة صريحة. صلاح لاعب موهوب جدا وهو اللاعب المصري رقم 1 في العالم، لكن مسألة رحيله في يده وقرار شخصي بالنسبة له".

ويمتد تعاقد صلاح مع ليفربول حتى نهاية الموسم المقبل وارتبط خلال الصيف الماضي بالانتقال للدوري السعودي.

وواصل "لم يكن موسم ليفربول سيئا، خرجنا بأقل الخسائر، ونجد بعض النقاط الجيدة، مثل تأهل الفريق إلى دوري أبطال أوروبا، الموسم بالفعل كان يمتلئ باللحظات المحبطة ولكن في النهاية فريق ليفربول كان يجب أن يتأهل إلى بطولة دوري الأبطال وهو ما تحقق".

وتابع"يورجن كلوب ليس سببا رئيسيا في تراجع ليفربول هذا الموسم، بل كان هناك أسباب أخرى خاصة بإهدار النقاط في بعض المباريات ولكن هذا يحدث ووارد في كرة القدم ولابد من تقديم التحية لـ ارسنال على ما قدموه من جهد هذا الموسم، أرسنال ومانشستر سيتي هما الأفضل هذا الموسم".

وأتم "لا يوجد مدرب قدم مع ليفربول مثل ما قدمه يورجن كلوب، أرني سلوت سوف يعيد قوة ليفربول الذي يعد ناد أسطوري".

وتولى الهولندي آرني سلوت مهمة تدريب ليفربول خلفا ليورجن كلوب الذي قضى 9 سنوات من النجاح في تدريب الريدز.

ليفربول محمد صلاح يورجن كلوب
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