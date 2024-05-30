كرة يد - بعد أسبوع من حصد الكأس.. الدرع ويحيى خالد يتوجان بلقب الدوري مع فيزبريم

الخميس، 30 مايو 2024 - 10:38

كتب : FilGoal

يحيى خالد - يحيى الدرع - فيزبريم كرة يد

توج الثنائي المصري يحيى خالد ويحيى الدرع بلقب الدوري المجري مع فريق فيزبريم.

ونجح فيزبريم في حصد لقب الدوري بعد الفوز على سيجيد في سلسلة النهائي بنتيجة 2-0.

وتغلب فيزبريم على سيجيد في المباراة الثانية بنتيجة 34-30 ليحسم لقب الدوري.

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بينما المباراة الأولى كانت قد انتهت بفوز فيزبريم بنتيجة 35-28.

ويقام نهائي الدوري المجري بنظام best of 3 أي الفائز بمباراتين يحسم اللقب.

ويأتي ذلك بعد أسبوع من تتويج الثنائي المصري بلقب كأس المجر مع فيزبريم ليجمع الثنائية المحلية.

ويغادر يحيى خالد فريق فيزبريم بعد خمس سنوات، عقب نهاية الموسم الجاري.

وانتقل يحيى خالد إلى صفوف فريق باريس سان جيرمان بداية من الموسم المقبل.

ويستعد منتخب مصر بقيادة الثنائي يحيى خالد ويحيى الدرع لخوض منافسات أولمبياد باريس 2024 .

ويقع منتخب مصر في المجموعة الثانية رفقة منتخبات الدنمارك والنرويج والمجر وفرنسا والأرجنتين.

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