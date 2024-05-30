مواعيد مباريات الخميس 30 مايو 2024.. مواجهتان في كأس مصر ونهائي دوري سيدات السلة

الخميس، 30 مايو 2024 - 10:22

كتب : FilGoal

المصري - بيراميدز

تستأنف منافسات دور الـ 32 من مسابقة كأس مصر بمواجهتين جديدتين اليوم الخميس.

لمعرفة كافة مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة من هنا

أخبار متعلقة:
مران منتخب مصر - تدريبات بدنية وفنية في اليوم الأول استعدادا لتصفيات كأس العالم "هذا لم يحدث".. كهربا يكشف كواليس لقطة إمام عاشور في نهائي كأس مصر الكشف عن موعد بداية مباراة مصر وغينيا بيساو في تصفيات كأس العالم 2026 أولى مفاجآت كأس مصر.. الترسانة يقصي المقاولون ويتأهل لثمن النهائي

كأس مصر

يلعب المصري أمام فريق جمهورية شبين على استاد برج العرب ضمن منافسات دور الـ 32.

ويقام اللقاء في تمام الخامسة مساء ويذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 2.

بينما يستضيف الإسماعيلي فريق القناة في تمام الثامنة مساء ويذاع عبر قناة أون تايم سبورتس.

كرة سلة

يلعب فريق الأهلي أمام سبورتنج في ثالث مباريات سلسلة نهائي دوري السيدات لكرة السلة.

ويقام اللقاء في تمام الثامنة مساء على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

ويتقدم الأهلي في السلسلة بنتيجة 2-0 ويحتاج لفوز وحيد من أجل تحقيق لقب الدوري.

أما سبورتنج فلا بديل عن الفوز في ثلاث مباريات متتالية لتحقيق اللقب.

كأس مصر المصري جمهورية شبين الإسماعيلي
نرشح لكم
وكيل ميكالي: توقعنا مستوى أعلى في التحضير لـ أولمبياد باريس كهربا: ليست لدي مشكلة مع الزمالك وأتمنى قمة ودية لصالح فلسطين.. وتوقعت التواجد بالمنتخب كهربا: كولر استفزني بتصريحه ولا يوجد في الأهلي مصطلح النجم الأوحد.. وتغير تاريخي مع الأحمر "هذا لم يحدث".. كهربا يكشف كواليس لقطة إمام عاشور في نهائي كأس مصر طريق الزمالك - طلائع الجيش يفوز على بورفؤاد ويحجز مقعدا في ثمن نهائي الكأس الكشف عن موعد بداية مباراة مصر وغينيا بيساو في تصفيات كأس العالم 2026 إمام محمدين يعود لقيادة قطاع ناشئين الاتحاد مجددا حوار فيتوريا - عن حقيقة تدخل حازم إمام وسبب نتيجة منتخب مصر في أمم إفريقيا.. ومستقبله
أخر الأخبار
الخليفي: لا استبعد عودة مبابي للدوري الفرنسي يوما ما 14 دقيقة | الكرة الأوروبية
أيوب الكعبي.. من تحت الأنقاض إلى ملك متوج على عرش بلاد الإغريق 14 دقيقة | تقرير في الجول
مرض لونين يزيد فرص كورتوا في المشاركة بنهائي دوري الأبطال 17 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
نهائي كأس ملك السعودية – الهلال يستعيد مالكوم أمام النصر ساعة | سعودي في الجول
ميسي يسجل في خسارة إنتر ميامي أمام أتلانتا يونايتد بالدوري الأمريكي ساعة | أمريكا
أسطورة ليفربول يتحدث عن رحيل صلاح وخلافه مع كلوب ساعة | الكرة الأوروبية
كرة يد - بعد أسبوع من حصد الكأس.. الدرع ويحيى خالد يتوجان بلقب الدوري مع فيزبريم ساعة | كرة يد
مواعيد مباريات الخميس 30 مايو 2024.. مواجهتان في كأس مصر ونهائي دوري سيدات السلة 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 يلتقيان في نهائي للمرة الثالثة.. موعد مباراة الأهلي والزمالك المبدئي في سوبر إفريقيا 2 قائمة منتخب مصر – عودة صلاح والشناوي وزيزو.. وانضمام نجمي إنبي والزمالك لأول مرة 3 مصدر من هدرسفيلد لـ في الجول: سنشكو بيراميدز لدى فيفا بسبب رمضان صبحي 4 انتهت نهائي دوري اليد - الأهلي (27)-(21) الزمالك.. اللقب في الجزيرة