مواعيد مباريات الخميس 30 مايو 2024.. مواجهتان في كأس مصر ونهائي دوري سيدات السلة
الخميس، 30 مايو 2024 - 10:22
كتب : FilGoal
تستأنف منافسات دور الـ 32 من مسابقة كأس مصر بمواجهتين جديدتين اليوم الخميس.
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كأس مصر
يلعب المصري أمام فريق جمهورية شبين على استاد برج العرب ضمن منافسات دور الـ 32.
ويقام اللقاء في تمام الخامسة مساء ويذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 2.
بينما يستضيف الإسماعيلي فريق القناة في تمام الثامنة مساء ويذاع عبر قناة أون تايم سبورتس.
كرة سلة
يلعب فريق الأهلي أمام سبورتنج في ثالث مباريات سلسلة نهائي دوري السيدات لكرة السلة.
ويقام اللقاء في تمام الثامنة مساء على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.
ويتقدم الأهلي في السلسلة بنتيجة 2-0 ويحتاج لفوز وحيد من أجل تحقيق لقب الدوري.
أما سبورتنج فلا بديل عن الفوز في ثلاث مباريات متتالية لتحقيق اللقب.
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