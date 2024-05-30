الكعبي يضع الذهب على عنق المراهق.. أولمبياكوس بطل المؤتمر الأوروبي أمام فيورنتينا

حصد أولمبياكوس اليوناني أول ألقابه الأوروبية في تاريخه بالفوز على فيورنتينا الإيطالي بنتيجة 1-0 في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي في نسختها الثالثة بمباراة أقيمت في ملعب أيك أُثينا باليونان.

سجل هدف اللقاء الوحيد أيوب الكعبي.

أولمبياكوس الذي سيحتفل في شهر مارس 2025 بعامه المئوي سيحفر تاريخ 29 مايو 2024 في تاريخه بالذهب.

في عام 1925 اندمج ناديي أثليتيكوس بودوسفيريكوس سيلوجوس بيريوس وأوميلوس فيلاثلون بيريوس لينتج نادي "أولمبياكوس لمشجعي بيرايوس" وهو اسم مستوحى من الألعاب الأولمبية القديمة.

واعتمد النادي في شعاره مراهق متوج بأكليل نبات الغار كشعار له، والذي يرمز للفائز بالألعاب الأولمبية.

واحتاج ذلك المراهق طيلة 99 عاما لشخص يتوجه بالميدالية الذهبية، إلى أن جاء شاب عربي من الدار البيضاء من أجل أن يضع على عنقه الذهب الأوروبي لأول مرة في تاريخ النادي والبلاد بأكملها.

وسيكون عام أولمبياكوس الـ 99 الأمثل بعدما توج فريق الشاب بلقب دوري أبطال أوروبا تحت 19 عاما كأول من يحصد هذا الإنجاز في بلاد الإغريقـ فيما توج فريقه الأول بلقب أوروبي كأول من يفعلها أيضا في بلاده.

ورفع أيوب الكعبي رصيده في البطولة لـ 11 هدفا كأفضل هداف في البطولة.

وأصبح المغربي أكثر لاعب عربي وإفريقي يسجل في نسخة واحدة أوروبيا في نفس الموسم برصيد 16 هدفا (5 في الدوري الأوروبي و11 في دوري المؤتمر).

وتوج لويس ميلينديبار بلقب أوروبي للموسم الثاني، فاز مع إشبيلية على روما بلقب الدوري الأوروبي الموسم الماضي، ومع أولمبياكوس على فيورنتينا في دوري المؤتمر الأوروبي.

وللموسم الثاني على التوالي يخسر فيورنتينا نهائي البطولة الأوروبية، بعدما خسر في الموسم الماضي ضد وست هام الإنجليزي بنتيجة 2-1.

وتأهل أولمبياكوس للدوري الأوروبي الموسم المقبل كونه بطل دوري المؤتمر، فيما سيشارك فيورنتينا في دوري المؤتمر الأوروبي بعدما احتل المركز الثامن في الدوري الإيطالي الموسم الماضي.

التشكيل

قاد المغربي أيوب الكعبي هجوم أولمبياكوس اليوناني ومن خلفه الثلاثي: شيكينيو ودانييل بودينس وكوستاس فورتونيس.

بينما بدأ فيورنتينا بثلاثية هجومية مكونة من: لاس جونزاليس – كريستيان كوامي – أندريا بيلوتي.

وصف المباراة

بدأت المباراة سريعة بين الفريقين فسدد دانييل بودينس كرة قوية مرت بجوار القائم الأيسر لفيورنتينا في الدقيقة 4.

ورد كريستيانو بيراجي بهدف ألغي بداعي التسلل بسبب تداخل لاعب الفيولا مع الحارس في الدقيقة 9.

وفي الدقيقة 21 تصدى حارس بطل اليونان لتسديدة من جياكومو بونافينتورا، وبعدها بدقيقة انفرد لاعب وسط الفيولا مجددا وتألق الحارس في التصدي لها مانعا فرصة الهدف الأول.

وتألق بيترو تيراشيانو في التصدي لرأسية بودينس في الدقيقة 25.

الدقائق التالية شهدت محاولات إيطالية دون أي خطورة على المرمى لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

الدقائق الأولى من الشوط الثاني استمرت هادئة، وكاد ميلينكوفيتش أن يسجل برأسية هدفا للبنفسجي لكن كرته مرت بجوار القائم في الدقيقة 64.

وأهدر كريستيان كوامي فرصة تسجيل هدف التقدم بتسديدة من داخل منطقة الجزاء لكنه سدد برعونة كرة ضعيفة أبعدها الحارس لركنية ببراعة قبل 20 دقيقة على نهاية اللقاء.

ومرت رأسية فيسينتي إيبورا بجوار القائم في الدقيقة 81، ومرت الدقائق الأخيرة بمحاولات على استحياء ليصل الفريقان لشوطين إضافيين.

وأبعد تيراشيانو ببراعة تسديدة ستيفان يوفيتيتش وحوّلها لركنية في الدقيقة 95.

في الشوط الإضافي الثاني سيطر فيورنتينا على الكرة واعتمد أولمبياكوس على المرتدات.

وفي الدقيقة 115 سجل أيوب الكعبي هدفا قاتلا برأسية بعدما حوّل عرضية سانتياجو هييزي في الشباك.

احتفل اليونانيون لثواني لكن عم الصمت اليونان بأكملها لمدة 4 دقائق في انتظار تأكيد صحة الهدف من تقنية الفيديو، وأعلن الحكم صحة الهدف لتعم الأفراح اليونان وبيرايوس بلقب يوناني احتاج بطل عربي مغربي.