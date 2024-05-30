وكيل ميكالي: توقعنا مستوى أعلى في التحضير لـ أولمبياد باريس

الخميس، 30 مايو 2024 - 00:53

كتب : FilGoal

روجيرو ميكالي - مدرب منتخب مصر الأولمبي

شدد كايو زيلار وكيل أعمال روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي على أن المدرب البرازيلي توقع مستوى أعلى في تحضيرات الفراعنة لخوض أولمبياد باريس.

ويستعد منتخب مصر الأولمبي لخوض منافسات دورة الألعاب الأولمبية الصيفية، إذ يلعب ضمن المجموعة التي تضم إسبانيا وأوزبكستان والدومينيكان.

وقال كايو زيلار وكيل ميكالي عبر صدى البلد: "لابد أن تكون الاستعدادات في أعلى مستوى وتتناسب مع حجم الفرق المتنافسة"

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وأضاف "لا أستطيع القول بأن ميكالي غير سعيد بمستوى التحضيرات لكنه توقع مستوى أعلى في الاستعداد لمسابقة بحجم دورة الألعاب الأولمبية".

وأتم "ميكالي كان متحمس للغاية ولكن تعذر المشاركة في دورة تولون وكذلك صعوبة خوض مواجهة الأرجنتين الودية جعلت يشعر بالضيق نوعا منه، لكن منتخب مصر الأولمبي سيواجه كوت ديفوار وهذه مواجهة مهمة في إطار التحضير للبطولة".

ومن المقرر أن يواجه المنتخب الأوليمبي منافسه كوت ديفوار يومي 7 و11 يونيو المقبل خلال المعسكر القادم في القاهرة.

ويقام المعسكر فى الفترة من 1 إلى 11 يونيو ضمن الاستعدادات للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وجاء الاستقرار على مواجهة كوت ديفوار بعد مفاضلة بين أكثر من عرض خاصة وأنها تمتلك منتخب أوليمبي قوي يضم عدد كبير من المحترفين وهو ما وضح من تجاربه الأخيرة.

وخسر الأفيال من المنتخب الأوليمبي الفرنسي بثلاثة أهداف مقابل هدفين بينما فاز على نظيره العراقي برباعية دون رد.

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