كهربا: ليست لدي مشكلة مع الزمالك وأتمنى قمة ودية لصالح فلسطين.. وتوقعت التواجد بالمنتخب

نفى محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي وجود أي مشكة مع نادي الزمالك أو جماهيره.

محمود كهربا النادي : الأهلي الأهلي

وتوقع كهربا تواجد في قائمة منتخب مصر استعدادا للتصفيات المؤهلة لكأس العالم والتي شهدت غيابه.

وقال كهربا عبر قناة أون تايم سبورتس: "أشكر حسين لبيب وليست لدي مشكلة معه أو مع مجلس الإدارة أو جماهير الزمالك".

وتابع "أريد تقديم فكرة لإقامة مباراة ودية بين الأهلي والزمالك في استاد القاهرة وتخصيص قيمة التذاكر لأهلنا في فلسطين، وهذا أقل شيء نستطيع تقديمه وأن يتواجد جماهير الفريقين في المدرجات سويا".

وكشف كهربا "إصابة علي معلول أثرت على الأهلي جدا بالطبع، عندما خرج مصابا بكيت بشدة وأبلغني برغبته في حصد اللقب من الملعب، لم أركز مع المباراة ووضعت نفسي مكانه فشعرت (الدنيا أسودت في وشي)".

وتابع كهربا "لم يحدث تواصل بيني وبين لاعبي الزمالك سواء بعد فوزهم بالكونفدرالية أو فوزنا بدوري الأبطال، هناك لاعبون قريبون مني بالزمالك مثل أحمد فتوح ومحمد صبحي لكن لم تكن هناك مناسبة".

أما عن حلمه مع الأهلي فقال كهربا: "حلمي مع النادي الأهلي هو التتويج بكأس العالم للأندية، وإن شاء الله الأهلي قادر على تحقيق ذلك الإنجاز لا أعلم متى ولكنه سيحدث".

وبسؤاله عن أموال غرامة الزمالك كشف "دفعت جزء كبير جدا منها، لم أطلب من أحد المساهمة في ذلك حتى إذا كنت سأعتزل، وأشكر نجيب ساويرس وآخرون بسبب دعمهم لي في تلك الأزمة".

وشدد "الأهلي بالنسبة لي حلم منذ الصغر، مجرد ارتداء قميص النادي كان حلم، ولن ألعب داخل مصر إلا للنادي الأهلي".

ووجه رسالة لمديره الفني "أشكر كولر لأنه ساعدني وكان من أحد أسباب لعبي لكرة القدم مرة أخرى، وهو سبب ما أنا فيه حاليا بعد كرم الله".

واختتم كهربا تصريحاته "في الحقيقة كنت أنتظر تواجدي في قائمة منتخب مصر بنسبة 100%، ولا توجد لدي مشكلة مع حسام حسن، تلك المرحلة تحتاج للخبرات، وأتمنى التوفيق لحسام وإبراهيم حسن والنجاح خلال الفترة المقبلة".