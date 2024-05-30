مران منتخب مصر - تدريبات بدنية وفنية في اليوم الأول استعدادا لتصفيات كأس العالم

خاض منتخب مصر مرانه الأول تحت قيادة حسام حسن استعدادا لمواجهتي تصفيات كأس العالم 2026.

ويستعد منتخب مصر لمواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو في تصفيات كأس العالم.

وبدأ مران منتخب مصر بتدريبات بدنية ثم جمل فنية تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة حسام حسن.

حوار فيتوريا - عن حقيقة تدخل حازم إمام وسبب نتيجة منتخب مصر في أمم إفريقيا.. ومستقبله

وحضر مران منتخب مصر جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة وحلمي مشهور ومحمد بركات عضوي مجلس إدارة الاتحاد ووليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة ومحمد الماشطة المستشار القانوني لاتحاد الكرة.

وكشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" اليوم الأربعاء موعد انطلاق مباراة مصر ضد غينيا بيساو في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وستنطلق المباراة في السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

يذكر أن منتخب مصر سيواجه بوركينا فاسو في استاد القاهرة في السادس من شهر يونيو المقبل في الجولة الثالثة في العاشرة مساء.

ويلعب منتخب مصر في المجموعة الأولى بجوار كل من بوركينا فاسو وسيراليون وجيبوتي وغينيا بيساو وإثيوبيا.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة بست نقاط عقب فوزه على جيبوتي وسيراليون.

فيما يحتل منتخب بوركينا فاسو المركز الثاني بأربع نقاط.